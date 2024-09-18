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Bakan Kurum ve Bakan Yumaklı'dan Yangınlarla Mücadele İşbirliği

Murat Kurum ve İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına karşı ortak stratejileri görüşmek üzere bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 17:46
Bakan Kurum ve Bakan Yumaklı'dan Yangınlarla Mücadele İşbirliği

Yangınlarla Mücadelede İşbirliği Toplantısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantının odak noktası, yerleşim alanları ve ormanlık bölgelerdeki yangınlarla mücadele stratejilerini belirlemek oldu.

Yerel Yönetimlerle İşbirliği

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Kurum, "İki Bakanlık olarak orman ve yerleşim yerlerindeki yangınlara müdahalede yerel yönetimleri de kapsayacak bir çalışma grubu oluşturacağız. Tüm tedbirleri gözden geçirerek yol haritası çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Bu işbirliği ile yangınlara karşı daha etkin bir mücadele sağlamayı hedefleyen bakanlar, sürdürülebilir bir çevre için ortak hareket etme kararlılıklarını vurguladılar.

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