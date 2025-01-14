Bakan Kurum, Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Protokolünü Tanıttı

Bakan Kurum, Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Lansmanı'na Katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde düzenlenen "Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Lansmanı ile Protokol İmza Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Kurum, iklim krizinin etkilerinin giderek arttığına dikkat çekerek, "Bu süreçte tesislerimizin yeşil dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyoruz. Hesaplamalar sayesinde, sektörümüzün ihtiyaç duyduğu finansman desteğine daha hızlı ulaşabileceğiz," dedi.

İklim Krizi ve Doğal Yıkımlar

Kurum, Amerika’da yaşanan orman yangınlarına ve bu durumu tetikleyen rüzgarlara değinerek, Türkiye'nin Akdeniz Havzası'nda yer almasının iklim krizinden kaynaklanan doğal yıkımları artırdığını belirtti.

"Bir yandan bölgesel liderlik gösteriyoruz, diğer yandan çevreye duyarlı bir ekonomi modeli geliştirmeye devam ediyoruz," diyen Kurum, Türkiye'yi bu zorlu dönemden etkili bir biçimde geçirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Enerji Kapasitesinin Artırılması

Bakan Kurum, yenilenebilir enerji kapasitesinin son 10 yılda iki katına çıkarıldığını belirterek, önümüzdeki on yıl içinde bu kapasitenin 4 katına çıkarılacağını açıkladı. Ayrıca, şehirlerdeki eski sanayi alanlarının İklim Dostu Sanayi Siteleri olarak yeniden tasarlanacağını ifade etti.

Avrupa Pazarındaki Önemi ve Yeni Yönetmelikler

Kurum, Türkiye'nin ihracatının yaklaşık %50'sinin Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını belirterek, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın devrim niteliğindeki ekonomik dönüşüm sürecine dikkat çekti. Bu çerçevede Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği ile sanayinin çevresel performansını artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Marmara Denizi ve Belediyelere Çağrı

Son olarak, Marmara Denizi’nde yaşanan sorunlara dikkat çeken Kurum, belediyelere mevcut tesislerini yenilemeleri konusunda çağrıda bulundu. "Artık belediyelerimizle birlikte hareket etmeliyiz ve verdikleri sözleri tutmalıdırlar," diyerek sorumluluk çağrısında bulundu.

Törende, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kredi Kayıt Bürosu AŞ arasında çevresel performansa ilişkin veri paylaşım protokolü imzalandı.

Ankara'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde "Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Lansmanı ile Protokol İmza Töreni" gerçekleştirildi. Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, törene katılarak konuşma yaptı.

Ankara'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde "Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Lansmanı ile Protokol İmza Töreni" gerçekleştirildi. Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, törene katılarak konuşma yaptı.