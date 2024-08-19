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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari ve Ağrı Kadın Futbolcularıyla Buluştu

Bakan Göktaş, kadın futboluna ve kız çocuklarının sorunlarına dikkat çekmek için kadın sporcularla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 13:39
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari ve Ağrı Kadın Futbolcularıyla Buluştu

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Kadın Futbolcularla Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağrı ve Hakkarili kadın futbolcularla önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu buluşma, kadın futboluna destek vermek ve kız çocuklarının karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Kristal Ayaklar" ödül töreninin öncesinde yapıldı.

Kadın Sporculara Tebrik ve Destek

Göktaş, Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü ile Hakkarigücü Spor Kulübü'nün kadın futbol takımlarından oyuncuları ayrı ayrı kabul ederek, başarılarından dolayı kendilerine tebriklerini iletti.

“Gençlerimize çok güzel örnek oluyorsunuz” diyen Bakan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti: “Size destek olmak, sizlere sahip çıkmak bizim önemli görevlerimiz arasında.”

Teşekkürler

Kulüp yöneticileri ve sporcular, Bakan Göktaş'a kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini ilettiler. Bu buluşma, kadın futbolunu destekleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız çocuklarının yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için düzenlenen "Kristal Ayaklar" ödül törenine katılmak üzere başkente gelen Ağrı ve Hakkarili kadın futbolcularla, Bakanlık'ta bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız çocuklarının yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için düzenlenen "Kristal Ayaklar" ödül törenine katılmak üzere başkente gelen Ağrı ve Hakkarili kadın futbolcularla, Bakanlık'ta bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız çocuklarının yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için düzenlenen "Kristal Ayaklar" ödül törenine katılmak üzere başkente gelen Ağrı ve Hakkarili kadın futbolcularla, Bakanlık'ta bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız çocuklarının yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için düzenlenen "Kristal Ayaklar" ödül törenine katılmak üzere başkente gelen Ağrı ve Hakkarili kadın futbolcularla, Bakanlık'ta bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız çocuklarının yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için düzenlenen "Kristal Ayaklar" ödül törenine katılmak üzere başkente gelen Ağrı ve Hakkarili kadın futbolcularla, Bakanlık'ta bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız çocuklarının yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için düzenlenen "Kristal Ayaklar" ödül törenine katılmak üzere başkente gelen Ağrı ve Hakkarili kadın futbolcularla, Bakanlık'ta bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız çocuklarının yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için düzenlenen "Kristal Ayaklar" ödül törenine katılmak üzere başkente gelen Ağrı ve Hakkarili kadın futbolcularla, Bakanlık'ta bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız çocuklarının yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için düzenlenen "Kristal Ayaklar" ödül törenine katılmak üzere başkente gelen Ağrı ve Hakkarili kadın futbolcularla, Bakanlık'ta bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız çocuklarının yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için düzenlenen "Kristal Ayaklar" ödül törenine katılmak üzere başkente gelen Ağrı ve Hakkarili kadın futbolcularla, Bakanlık'ta bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız çocuklarının yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için düzenlenen "Kristal Ayaklar" ödül törenine katılmak üzere başkente gelen Ağrı ve Hakkarili kadın futbolcularla, Bakanlık'ta bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız çocuklarının yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için düzenlenen "Kristal Ayaklar" ödül törenine katılmak üzere başkente gelen Ağrı ve Hakkarili kadın futbolcularla, Bakanlık'ta bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız çocuklarının yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için düzenlenen "Kristal Ayaklar" ödül törenine katılmak üzere başkente gelen Ağrı ve Hakkarili kadın futbolcularla, Bakanlık'ta bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız çocuklarının yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için düzenlenen "Kristal Ayaklar" ödül törenine katılmak üzere başkente gelen Ağrı ve Hakkarili kadın futbolcularla, Bakanlık'ta bir araya geldi.

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