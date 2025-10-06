Bakan Mehmet Fatih Kacır Tekirdağ'da: Teknopark ve Kutes Metal Ziyareti

Ziyaretler ve temaslar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tekirdağ'da yürüttüğü temaslar kapsamında kentte bir dizi ziyarette bulundu. Kacır, programı çerçevesinde çeşitli açılışlara katılarak yerel gündemi değerlendirdi.

Teknopark ziyaretinde Bakan Kacır, sanayicilerle bir araya gelerek sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu ve teknoloji odaklı yatırımların desteklenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programın devamında Kacır, Kutes Metal Sanayi Özel Endüstri Bölgesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bölgeye ilişkin bilgi aldı ve çalışma süreçlerini yerinde inceledi.

Ergene Belediyesi ziyareti ve eşlik eden isimler

Daha sonra Ergene Belediyesi'ne geçen Bakan Kacır, Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Topak, ilçe genelindeki çalışmalara ilişkin Bakan Kacır'a bilgiler sundu.

Ziyaretler sırasında Bakan Kacır'a, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül, Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş da eşlik etti.

Gerçekleştirilen bu temaslar, Tekirdağ'da sanayi, teknoloji ve yerel yönetim işbirliklerinin güçlendirilmesine yönelik adımların devam ettiğini gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tekirdağ'daki temasları kapsamında Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak'ı (solda) ziyaret etti.