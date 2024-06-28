Bakan Mehmet Şimşek'ten başarı mesajı!

Mehmet Şimşek'ten Başarı Mesajı



Mehmet Şimşek'in liderliğindeki Türkiye delegasyonu, (Mali Eylem Görev Gücü) FATF'da Gri Liste'den çıkış sürecini ilerletti. Türkiye'nin finansal sisteminin uluslararası standartları karşılamasıyla, Gri Liste'den çıkması bekleniyor.

KRİPTO PARALAR İÇİN YENİ DÜZENLEMELER KABUL EDİLDİ



Ayrıca, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile kripto varlık ve platform tanımlamaları yapıldı. Bu düzenlemeler, Türkiye'nin finansal piyasalardaki yenilikçi adımlarını desteklemeyi hedefliyor.

FATF GENEL KURUL SONUÇLARI AÇIKLANIYOR



FATF Başkanı Raja Kumar, Singapur'daki Marina Bay Sands Konferans Merkezi'nde düzenlenecek basın toplantısında Genel Kurul sonuçlarını açıklayacak.

TSI 12.00'da BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK



FATF Genel Kurulu'nun altıncı toplantısı, bugün TSI 12.00'de sona erecek. Raja Kumar'ın yapacağı basın toplantısı, uluslararası finans çevreleri tarafından büyük bir önemle takip ediliyor.