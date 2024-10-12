Bakan Memişoğlu, İyiliğin Egemen Olmasını Vurguladı

Kafkas Üniversitesi'nde Akademik Yıl Açılış Töreni

Bakan Kemal Memişoğlu, Kafkas Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Törende yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan acıların çoğu ülkede göz ardı edildiğini belirtti. Memişoğlu, "Çoğu medeni ülke, Gazze'deki bu vahşeti görmezden geliyor. Çünkü kötülük daha güçlü" dedi.

İyiliğin Egemen Olması için Çalışmalıyız

Konuşmasında, toplumların iyilikten yana bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade eden Memişoğlu, "Biz ondan daha güçlü, daha çok çalışacağız ve daha çok üreteceğiz ki bu iyilik medeniyeti dünyaya hâkim olsun" şeklinde konuştu.Öğrencilere Önemli Mesajlar Verdi

İyilik ve kötülüğün sürekli bir çelişki içinde var olduğunu belirten Memişoğlu, "İnsanın hayatı iyi ve kötünün mücadelesi ile geçiyor. Eğer siz iyi veya kötünün tarafında yer alıyorsanız, bunun gereğini yapmalısınız" dedi.

Bilim ve Üretim ile Güçlenme Vurgusu

Bakan Memişoğlu, "İyiliğin hakim olması için üniversitelere büyük görevler düşüyor" diyerek üniversite ortamlarının bu anlamda kritik önem taşıdığını vurguladı. "Bilim ortamları yaratmazsak güçlü olma şansımız olmaz" ifadelerini kullandı.Plaket Töreni ve Gösteriler

Konuşmasının ardından, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Bakan Memişoğlu'na plaket sunarak, halk oyunları ekibinin gösterisi ile etkinlik sona erdi.