Bakan Memişoğlu'ndan Ailenin Güçlendirilmesi İçin Stratejik Vurgular

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, bu kurulun, gelecek nesillerin daha iyi yetişmesi açısından son derece stratejik olduğunu vurgulayarak, "Geleceğimizi ve ailemizi geliştirecek çalışmalara Sağlık Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğiz," dedi.

Aile Yapısının Güçlendirilmesi Vurgusu

Memişoğlu, toplantının Türkiye'nin aile yapısını güçlendireceğine ve ailenin geleceğini daha iyi seviyelere taşıyacağına inandığını belirtti. Gelişen sosyoekonomik yapının ve değişen yaşam tarzlarının, Türkiye'deki aile yapısının desteklenmesinin önemini artırdığını ifade etti.

Doğurganlık Oranlarının Önemi

Türkiye'daki doğurganlık oranı konusuna değinen Memişoğlu, 1970'lerde 5,1 olan doğurganlık oranının günümüzde 1,5 seviyesine düştüğünü belirtti. Bu durumun, hem toplumun geleceğini hem de aile yapısını tehdit ettiğini söyledi.

Toplumsal Bilinçlendirme Çabaları

Sosyal medyanın aile üzerindeki etkilerine de dikkat çeken Bakan Memişoğlu, aile yapısının korunması adına herkesin görev alması gerektiğinin altını çizdi. Eğitim ve destek programları ile aileleri güçlendirmek istediklerini kaydederek, "Sağlıklı Hayat Merkezlerimizle Türkiye’nin 269 noktasında, aile destek programları ve uzmanlarla toplumumuzu bilinçlendireceğiz," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.