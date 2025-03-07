Bakan Memişoğlu'ndan Ece Gürel İçin Başsağlığı ve Diyarbakır Sağlık Yatırımları

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ece Gürel'in vefatını üzüntüyle anarak Diyarbakır'daki sağlık projelerini tanıttı.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 16:15
Bakan Memişoğlu'ndan Ece Gürel İçin Başsağlığı ve Diyarbakır Sağlık Yatırımları

Diyarbakır'da Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Açıklamalar!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Diyarbakır'da gerçekleştirdiği temaslar sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve ardından hastanede hayatını kaybeden 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel için başsağlığı

Diyarbakır'da Sağlık Yatırımları Devam Ediyor

Bakan Memişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da, Valilik ziyareti ve ardından gerçekleştirilen "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Diyarbakır Sağlık Yöneticileri Toplantısı"na katıldı. Memişoğlu, çalışmaları süren Diyarbakır Şehir Hastanesi hakkında bilgi vererek, "Diyarbakır, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' kapsamında 42'nci şehrimiz. Şehir hastaneleri Cumhurbaşkanımızın 'Hayalim' dediği sağlık şaheserleridir. 1000 yataklı ve her türlü sağlık hizmetini sunabilecek bir yapının inşaatında hızla ilerliyoruz. 2026'da hizmete açmayı planlıyoruz," dedi.

Diyarbakır'da, 2002 yılından itibaren sağlık hizmetleri kapsamında 67 yatırım yapıldığını ve bunlardan 23'ünün hastane olduğunu belirten Memişoğlu, geçen sene kentte yeni bir hastanenin açıldığını ifade etti.

Aile Hekimliklerine Önem Veriliyor

Bakan, iki yeni hastanenin Hani ve Dicle ilçelerinde 2025 yılında açılacağını aktararak, aile sağlığı birimlerinin önemine de dikkat çekti. "Aile hekimliklerini ilk kapımız olarak görüyoruz. Koruyucu sağlık bizim için önemli. İnsanların hastalanmadan sağlığını koruması lazım," dedi.

Sağlıklı Türkiye Vizyonu

Memişoğlu, sağlıklı yaşamın önemine değinerek, zararlı alışkanlıklardan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı. "Özellikle sigarada çapraz denetimler yapıyoruz. Toplumdan ve özellikle çocuklardan yardım istiyorum. Sigara içenlere müdahale etmeleri konusunda onları sağlık elçileri olarak görüyorum," ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, Diyarbakır'ın sadece Türkiye'ye değil, çevre ülkelere de sağlık hizmeti verebilecek önemli bir merkez olacağını sözlerine ekledi. Bakan'a incelemelerinde, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri eşlik etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2)...

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), Valiliği ziyaret etti, Vali Murat Zorluoğlu (sağ 2) ile görüştü.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2)...

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), Valiliği ziyaret etti, Vali Murat Zorluoğlu (sağ 2) ile görüştü.

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