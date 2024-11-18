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Bakan Memişoğlu'ndan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'na Taziye Mesajı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'nun vefatını büyük üzüntüyle karşıladı ve taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 04:32
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 04:32
Bakan Memişoğlu'ndan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'na Taziye Mesajı

Sağlık Bakanı'ndan Duygusal Taziye Mesajı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, karaciğer nakli alanında öncü isimlerden biri olan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle karşıladı.

Taziye Mesajında Duygularını Paylaştı

Bakan Memişoğlu, resmi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Organ nakli alanında dünyanın sayılı hekimlerinden olan değerli hocamız Prof. Dr. Münci Kalayoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tıp camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu mesaj, tıp camiası için önemli bir kaybın ardından birlik ve dayanışma duygularını pekiştiren bir mesaj olarak öne çıkıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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