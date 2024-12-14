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Bakan Memişoğlu'ndan 'Sağlıklı Türkiye Programı' Vurgusu

Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti Edirne 8. Olağan İl Kongresi'nde sağlıkta kendimizi geliştireceğimizi belirtti.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 16:41
Bakan Memişoğlu'ndan 'Sağlıklı Türkiye Programı' Vurgusu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Edirne'de düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar verdi. Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Programı ile sağlık alanındaki bilgiyi, cihazları ve teknolojiyi Türkiye’de üretme hedeflerini duyurdu.

Bakan Memişoğlu, konuşmasında günümüzde dünya üzerinde şiddet ve sömürü medeniyetinin hakim olduğunu savundu. "Dünyada çocuk ve kadınları katleden, insanları birbirine düşüren bir kötülük medeniyeti var" diyerek Türkiye'nin barış ve iyilik tarafında durduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin bu duruşun en güzel örneği olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin sadece kendi vatandaşlarının değil, dünya genelindeki yardıma muhtaç insanların da yükünü taşımak zorunda olduğunu belirten Memişoğlu, "Biz hiçbir zaman kötü olmadık. Gittiğimiz yere barış ve iyilik götürdük" dedi. Ayrıca, Etiyopya ve Somalia gibi ülkelerin barıştırılmasına katkıda bulunmanın önemine dikkat çekti.

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin AK Parti iktidarları altında çağ atlattığını ve sağlık hizmetlerinde büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. 2002'de sadece 2 kez sağlık hizmetine ulaşabilen vatandaşların bugün yılda 11,4 kez sağlık hizmeti alabileceğini vurguladı. Türkiye’nin artık günde 3 milyon insana sağlık hizmeti verebilen bir ülke konumuna geldiğini ifade etti.

Sağlık hizmetlerinde bazı eksikliklerin bulunduğunu da kabul eden Bakan Memişoğlu, bu eksikliklerin kısa sürede giderileceğini belirtirken, Türkiye’nin sağlık sistemi ile ilgili güçlü bir iddia ortaya koydu.

Memişoğlu, Türkiye’nin bertaraf etmesi gereken 3 riski de açıkladı. Bunlar arasında hareketsizlik ve kilo sorunu, sigara bağımlılığı ve aile yapısının küçülmesi yer aldı. "Gelecekte nüfusumuzun yaşlanmasını değil, azalmasını göreceğiz" diyen Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her evin 3 çocuğu olması gerekiyor" sözünü hatırlattı.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, bu hedeflere ulaşmak için gece gündüz çalışacaklarını ve iyilik medeniyetinin dünyaya hakim kılınacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

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