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Bakan Memişoğlu: 'Sağlıkta Dönüşüm Programı ile 25 Bin Yoğun Bakım Yatak Sayısına Ulaştık'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 bütçe sunumunda sağlık altyapısındaki gelişmeleri ve hedefleri aktardı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 23:17
Bakan Memişoğlu: 'Sağlıkta Dönüşüm Programı ile 25 Bin Yoğun Bakım Yatak Sayısına Ulaştık'

TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı Bütçe Sunumu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 yılı bütçesiyle ilgili yaptığı sunumda, 22 yıllık süreçte sağlık alanındaki ilerlemeleri vurguladı.

Memişoğlu, "2002'de sadece 869 olan yoğun bakım yatak sayımızı son 22 yılda 28 kat artırarak 25 bine çıkardık. Bugün sağlık sistemimiz, ülkemizin sağlık alanında yeterliliğini ve sürdürülebilirliğini en üst seviyeye taşıyarak, dünya pazarına teknoloji ve ürün ihracı yapabileceğimiz bir yetkinliğe sahip" dedi.

Sağlık Altyapısında Büyük Yenilikler

Bakan, sağlık sisteminde yaşanan değişimleri şu sözlerle aktardı: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlık sisteminde büyük değişimler yaşandı. Özellikle 6 Şubat 2023'teki depremler gibi afetlerde üstün bir sağlık hizmeti sunduk. Sağlık sistemimiz büyüklüğünü ve erişilebilirliğini kanıtladı."

Ayrıca, son 22 yılda yapılan yatırımlar sonucunda, ülke genelinde hastanelerin %80'inin yenilendiği ve hastanelerin ortalama yaşının 49 yıldan 13 yıla düşürüldüğü emphasized edildi.

Yoğun Bakım ve Sağlık Çalışanı Sayısındaki Artış

Bakan Memişoğlu, "2002'de 379 bin olan sağlık çalışanı sayımız, bugün 1,5 milyona ulaştı. Bu süreçte avrupa ile kıyaslandığında, ülkemizde yoğun bakım yatağı sayısının 38,4 oranında olduğunu, Avrupa Birliği'nde ise bu rakamın 19,6 olduğunu vurgulamak istiyorum." dedi.

Bakan ayrıca, acil sağlık hizmetlerine dair yapılan yenilikleri, hava ambulansları ve 2024 yılı içinde 6,5 milyon kişiye ambulans hizmeti sunulduğunu belirterek, bu hizmetlerin halk için ücretsiz olduğunu ifade etti.

Dijital Dönüşümde Öncüyüz

Türkiye'nin sağlık sisteminin dijital dönüşüm sürecinde önemli mesafeler katettiğini kaydeden Memişoğlu, e-Nabız sisteminin 76 milyon kişi tarafından kullanıldığını ve günlük 1,3 milyon kişinin randevu aldığını açıkladı. Ayrıca, sağlık takip sisteminin uluslararası raporlardaki yerini de aktararak, Türkiye'nin bu alanda 90 puanla 4. sırada olduğunu belirtti.

Üreten Sağlık Modeli ve Nadir Hastalıklar

Hükümetin bir diğer hedefi olarak hayata geçirilen "üreten sağlık modeli" ile, sağlık sektöründe yerli üretim ve inovasyon vurgusu yapıldı. Memişoğlu, "Nadir genetik hastalıkların tanısında büyük katkı sağlayan genom merkezlerinin sayısını arttırdık. Böylece daha önce tanısı konulamayan hastalıkların tanısını koymaya başladık" dedi.

Bakan Memişoğlu, tüm bu gelişmelerin ülkenin sağlık alanında uluslararası rekabette daha güçlü olmasını sağlayacağını belirtti.

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