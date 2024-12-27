Bakan Memişoğlu: Tekirdağ'da Hekim Atamalarına Devam Ediyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tekirdağ'da gerçekleştirdiği basın toplantısında son altı ayda yapılan hekim atamalarına dikkat çekerek, "Daha da atama yapacağız" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'daki temasları çerçevesinde Vali Recep Soytürk'ü ziyaret eden Memişoğlu, kentteki sağlık yatırımları hakkında brifing aldı. Trakya'nın önemli şehirlerinden biri olan Tekirdağ'da sağlık hizmetlerini değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini belirten Bakan Memişoğlu, şehrin sağlık hizmetlerinin kalitesi hakkında şu yorumda bulundu:

"Tekirdağ, 12 kamu hastanesi, 1 üniversite hastanesi ve 7 özel hastane ile sağlık hizmetlerinin en iyi sunulduğu illerden biridir. Bugün burada, daha iyi sağlık hizmeti sunabilmek için neler yapacağımızı değerlendireceğiz. Özellikle bazı branşlarda uzman hekim ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bu süreçte üniversitemize de destek vereceğiz."

Koruyucu sağlığın önceliklerinden bahseden Bakan Memişoğlu, **aile hekimliklerinin önemine** vurgu yaparak, "İnsanların bedenlerine dikkat etmelerini sağlamak koruyucu sağlığın ana unsurudur. Sigara, alkol bağımlılığı, hareketsizlik ve beslenme sorunları önemli sıkıntılar arasında yer alıyor" açıklamalarında bulundu.

Tekirdağ nüfusunun sürekli olarak artış gösterdiğine ancak doğurganlık oranlarının düşük olduğuna dikkat çeken Bakan Memişoğlu, bu durumu aşmak için sağlık alanında çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Bakan Memişoğlu’nun toplantısında ayrıca Vali Soytürk, AK Parti Milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Gökhan Diktaş, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol ve AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş de yer aldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), Tekirdağ'daki temasları kapsamında valiliği ziyaret etti. Bakan Memişoğlu'nu valilik ziyaretinde Tekirdağ Valisi Recep Soytürk (sol 3), AK Parti Milletvekilleri Mestan Özcan (sol 2), Çiğdem Koncagül (solda) ve protokol üyeleri karşıladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), Tekirdağ'daki temasları kapsamında valiliği ziyaret etti. Bakan Memişoğlu'nu valilik ziyaretinde Tekirdağ Valisi Recep Soytürk (sol 3), AK Parti Milletvekilleri Mestan Özcan (sol 2), Çiğdem Koncagül (solda) ve protokol üyeleri karşıladı.