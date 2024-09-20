Bakan Memişoğlu: Türkiye, Sağlık Hizmetlerinde Güvenilir Bir Ülke

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Nevşehir'de Önemli Açıklamalarda Bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde Nevşehir'de gerçekleştirdiği ziyaret sırasında sağlık hizmetlerine dair önemli bilgiler paylaştı.

Türkiye'nin Sağlık Hizmetleri Gücü

Memişoğlu, Kovid-19 sürecinin ardından dünya genelinde Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde güvenilir bir ülke olarak algılandığını ifade ederek, "Dünyada sağlık hizmetleri anlamında Türkiye'nin gerçekten çok güvenilir ve iyi hizmet sunduğu konusunda bir kanaat oluştu" dedi.

Vatandaşların Desteklenmesi Gerekiyor

Vali Ali Fidan ile bir araya gelen Bakan, sağlık hizmetlerinin daha iyi bir noktaya taşınması için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Anadolu'daki sağlık hizmetlerini değerlendirmek amacıyla çeşitli şehirleri ziyaret ettiklerini de sözlerine ekledi. Memişoğlu, sağlıklı bir toplum için vatandaşların desteğine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Sağlıklı Yaşam Tavsiyeleri

Sigara kullanımı, kötü beslenme ve hareketsiz yaşam gibi olumsuz alışkanlıklardan uzak durulması gerektiğini belirten Memişoğlu, "İnsanlarımızdan özellikle aile hekimliklerine, sağlıklı yaşam merkezlerine ve spor salonlarına daha sık uğramalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Turizmi İçin Önemli Hedefler

Kapadokya'nın sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, burada sağlık hizmetlerinin daha verimli hale gelebilmesi için çalışacaklarını ifade etti. "Nevşehir'in turistik alanlarındaki sağlık hizmetlerinin daha iyi sunulması için çaba harcayacağız. Aynı zamanda sağlık turizmi için de bu bölgeyi özel bir çalışma alanı olarak belirleyeceğiz" dedi.

Memişoğlu, Türk sağlık sisteminin güvenilirliğini ve kalitesini artırmaya yönelik tüm tedbirlerin alındığını sözlerine ekleyerek, toplumun bu konudaki bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), çeşitli programlar için geldiği Nevşehir'de Valiliği ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, valilik binası önünde protokol üyelerince karşılandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), çeşitli programlar için geldiği Nevşehir'de Valiliği ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, valilik binası önünde protokol üyelerince karşılandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), çeşitli programlar için geldiği Nevşehir'de Valiliği ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, valilik binası önünde protokol üyelerince karşılandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), çeşitli programlar için geldiği Nevşehir'de Valiliği ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, valilik binası önünde protokol üyelerince karşılandı.