Bakan Memişoğlu Yenidoğan Yoğun Bakım Komisyonunu Ağırladı

Yenidoğan Yoğun Bakım Komisyonu Toplantısı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu üyelerini makamında kabul etti.

Görüşme Detayları

Sağlık Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla yapılan açıklamada, Bakan Memişoğlu'nun komisyonun üyeleriyle gelecek dönem projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Komisyonun Görevleri

Bilimsel komisyon, yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinin izlenme, değerlendirme ve denetim süreçlerinin düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapacak. Bu sayede, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.