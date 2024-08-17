Bakan Murat Kurum'dan Orman Yangınlarıyla İlgili Açıklama

Bakan Murat Kurum'dan Orman Yangınlarıyla İlgili Önemli Açıklama

Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınları hakkında önemli bir değerlendirmede bulundu. Yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirten Kurum, afet nedeniyle mağdur olan vatandaşlara moral verdi.

Kontrol Altına Alınan Yangınlar ve Hasar Tespit Çalışmaları

Kurum, AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Yangınların kontrol altına alındığı noktada hasar tespit çalışmalarımız başladı. Afetten etkilenen vatandaşlarımız müsterih olsunlar, hızlıca tespitleri yapacağız, yaraları süratle saracağız," ifadelerini kullandı.

Yangınlara Duyarlılık Çağrısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sıcak hava ve rüzgar uyarılarına dikkat çeken Bakan Kurum, "Aşırı sıcaklar ve küçük dikkatsizlikler yeni yangınlara yol açabilir. Tüm vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını rica ediyorum," şeklinde konuştu.

Bakanlık Ekipleri Sahada

Kurum, Bakanlık olarak tüm ekiplerin sahada olduğunu ve durumu yakından takip ettiklerini vurguladı: "Dün yangınlar, seller ve depremlerde kardeşlerimizin yanında olduysak, yine milletimizin her anında, hep yanında olacağız."