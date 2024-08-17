Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bakan Murat Kurum'dan Orman Yangınlarıyla İlgili Açıklama

Bakan Kurum orman yangınlarının kontrol altına alındığını ve hasar tespit çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 13:22
Bakan Murat Kurum'dan Orman Yangınlarıyla İlgili Açıklama

Bakan Murat Kurum'dan Orman Yangınlarıyla İlgili Önemli Açıklama

Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınları hakkında önemli bir değerlendirmede bulundu. Yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirten Kurum, afet nedeniyle mağdur olan vatandaşlara moral verdi.

Kontrol Altına Alınan Yangınlar ve Hasar Tespit Çalışmaları

Kurum, AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Yangınların kontrol altına alındığı noktada hasar tespit çalışmalarımız başladı. Afetten etkilenen vatandaşlarımız müsterih olsunlar, hızlıca tespitleri yapacağız, yaraları süratle saracağız," ifadelerini kullandı.

Yangınlara Duyarlılık Çağrısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sıcak hava ve rüzgar uyarılarına dikkat çeken Bakan Kurum, "Aşırı sıcaklar ve küçük dikkatsizlikler yeni yangınlara yol açabilir. Tüm vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını rica ediyorum," şeklinde konuştu.

Bakanlık Ekipleri Sahada

Kurum, Bakanlık olarak tüm ekiplerin sahada olduğunu ve durumu yakından takip ettiklerini vurguladı: "Dün yangınlar, seller ve depremlerde kardeşlerimizin yanında olduysak, yine milletimizin her anında, hep yanında olacağız."

İLGİLİ HABERLER

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı