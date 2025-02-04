Bakan Murat Kurum: 'Deprem Dönüşümü Milletin Önceliği Olmalıdır'

Asrın İhyası Sempozyumu'nda Kritik Mesajlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara 6 Şubat Depremleri Sempozyumu"nda önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Herkes kendi kişisel dertlerini bırakmalı ve acilen milletin derdine düşmelidir. Deprem dönüşümüne bir an önce başlanmalıdır; bu milletin canından daha mukaddes bir mesele yoktur," dedi.

Depremin Acı İzleri ve Yeni Başlangıçlar

Kurum, 6 Şubat tarihinin millet için büyük bir hüznün sembolü olduğunu vurguladı. "O anki ruh halimizi kelimelere dökmek mümkün değil. Hepimiz üzgün, ama bugün acıdan çok umut ve güçlü bir yarın için burada bulunuyoruz," ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde yaklaşık 1 milyon bağımsız birimin hasar gördüğünü hatırlatan Bakan Kurum, "Nüfusumuzun yaklaşık %16’sı bu yıkımdan doğrudan etkilenmiştir. Biz devlet ve millet olarak tarihin en büyük dayanışmasını sergiliyoruz," şeklinde konuştu.

Kentsel Dönüşüm ve Gelecek Vizyonu

Kurum, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde deprem izlerini silme azminden vazgeçmedik. 2025 bütçesinde 584 milyar lira kaynağı deprem bölgesinin ihyası için tahsis ettik" dedi.

"2025'in sonuna kadar 453 bin ev ve iş yerini vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Görevimiz, enkaza dönüşmüş alanları yeniden ihya etmektir," diyen Kurum, Anadolu coğrafyasının depremlerle dolu olduğunu ve buna karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

İstanbul'un Riskleri ve Çözüm Önerileri

Kurum, İstanbul'un yeni bir depremi kaldıramayacak durumda olduğunu ve bu şehirdeki maksimum riskli yapılarla ilgili dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini belirtti. "907 bin bağımsız birimin dönüşümünü tamamladık," dedi. İstanbul genelinde 193 bin ev ve iş yerinin dönüşüm sürecinin devam ettiğini ekledi.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Kurum, "Biz devlet olarak her an sahada olmaya devam edeceğiz. Eğer riskli yapı kalmayana kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Ben Murat Kurum olarak, depreme karşı dirençli bir Türkiye için baş koydum" ifadeleriyle konuşmasını sona erdirdi. Sosyal konut seferberliğiyle bugüne kadar 5 milyon kişiyi güvenli konutlarda oturtmayı başardıklarını belirtti.