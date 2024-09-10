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Bakan Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Ağırladı

Bakan Kurum, İBB Başkanı İmamoğlu ile depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 20:05
Bakan Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Ağırladı

Bakan Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti. İkili, İstanbul'un depreme hazırlığı ve kentsel dönüşüm süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Görüşmenin Detayları

Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşen bu önemli görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Toplantı sonrasında Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak görüşmenin içeriklerine dair bilgiler aktardı.

Sosyal Medya Açıklaması

Kurum, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Bakanlığımızda kabul ettik. Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul'umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz'ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk. Yerel yönetimlerle istişarelerimiz devam edecek."

İstanbul'un Geleceği İçin İşbirliği

Bu tür görüşmeler, İstanbul'un geleceği ve güvenliği açısından büyük bir önem taşıyor. Bakan Kurum'un vurguladığı gibi, yerel yönetimlerle olan işbirlikleri sürdürülecek, böylece şehrin doğal ve yapısal kaynakları etkili bir şekilde korunacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), İstanbul Büyükşehir Belediye...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu (solda) Bakanlık'ta kabul etti.

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