Bakan Murat Kurum ve EBRD Başkan Yardımcısı Matteo Patrone Arasında İşbirliği Görüşmesi

Bakan Kurum ve EBRD Heyeti Görüşmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Matteo Patrone ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin Detayları

Bakanlıkta gerçekleştirilen bu görüşmede, depremler sonrası rehabilitasyon projeleri ile iklim değişikliğine yönelik çözümler gibi konular masaya yatırıldı. Bakan Kurum, EBRD ile 2009 yılından bu yana süren işbirliğinin son dönemlerde artarak devam ettiğini vurguladı. Özellikle 6 Şubat depremleri sonrası EBRD'nin gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

Proje Bilgileri ve İşbirliği

Bakan Kurum, EBRD işbirliğiyle gerçekleştirilmesi planlanan 8 çevresel altyapı projesinin Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mersin ve Osmaniye gibi illerde hayata geçirileceğini açıkladı. "Bu projelerin temel atma ve açılışını birlikte yapmayı arzuluyoruz," dedi.

İklim Değişikliği Mücadelesi

Ek yatırımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri doğrultusunda devam ettiğini belirten Kurum, İklim Kanunu'nun meclisten geçirilmesi hedeflerinin olduğunu kaydetti.

EBRD'nin Değerlendirmeleri

Matteo Patrone, Türkiye'nin EBRD için önemli bir ortak olduğunu ifade etti. Yeşil dönüşüm ve deprem sonrası yeniden inşa projelerinin önemine dikkat çekti. "Mümkün olan her alanda işbirliğimizi artırmak istiyoruz," diyerek İLBANK ile işbirliğinin değerini vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Matteo Patrone ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Matteo Patrone ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Matteo Patrone ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Matteo Patrone ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Matteo Patrone ve beraberindeki heyeti kabul etti.