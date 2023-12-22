Bakan Ömer Bolat, TOGG için stratejik anlaşmayı duyurdu: Milyonlarca dolarlık zarar önleniyor

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında elektrikli araçlar ticaretinde vergi avantajı sağlayan Serbest Ticaret Anlaşması (STA), 2027 yılına kadar devam edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, anlaşmanın uzatılmasının Türkiye'ye büyük fayda getireceğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki elektrikli araçlar ticaretinde vergi avantajı sağlayan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Bolat, elektrikli araçların menşe kurallarına ilişkin anlaşmanın Türkiye'ye büyük fayda getireceğini söyledi.

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında elektrikli araçların menşe kurallarının uzatılmasına ilişkin yeni bir anlaşma imzalandı. Ticaret Bakan Yardımcısı Bolat, bu anlaşmanın Türkiye'nin elektrikli araç ihracatını artırmak için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Bolat, Türkiye'nin yerli elektrikli araç markası TOGG'un da bu anlaşmadan yararlanacağını belirtti.

Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG, hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor. TOGG CEO’su Gürcan Bolat, gelecek dönemde TOGG’un ihracat potansiyelini artırmak için önemli kararlar aldıklarını açıkladı. Bolat, TOGG’un küresel pazarda rekabet edebilecek bir marka olacağını ve Türkiye’nin elektrikli araç ihracatında lider konuma gelmesini sağlayacağını belirtti.