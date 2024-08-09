Bakan Osman Aşkın Bak, Buse Naz Çakıroğlu'nu Olimpiyat Başarısı İçin Tebrik Etti

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Buse Naz Çakıroğlu'na Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlunu yürekten kutladı.

Bakan Bak'tan Kutlama Mesajı

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen bizim gururumuzsun Buse Naz. Olimpiyat ikincisi olan milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu'nu yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Buse Naz Çakıroğlu'nun Başarısı

2024 Paris Olimpiyatları'nda kadınlar 50 kilo finalinde Çinli sporcu Yu Wu'ya karşı mücadele eden Buse Naz, böylece üst üste ikinci kez gümüş madalyanın sahibi oldu.