Bakan Osman Aşkın Bak, Hatay Toplumsal Hizmet Merkezinin Açılışında Açıklamalarda Bulundu

Osman Aşkın Bak'tan Hatay Açıklamaları

Hatay Toplumsal Hizmet Merkezinin açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bölgede depremler sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konutların Hızlı İnşası ve Altyapıda Yenileme

Bakan Bak, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından konut inşaatlarının hızla devam ettiğini belirtti. "Konutlar hızla inşa ediliyor, altyapılar yenileniyor, yatırımlar sürüyor. Hastaneler, konutlar ve okullarla bu bölge için önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz," dedi.

Uluslararası Destek ve Yardımseverlik Vurgusu

Bak, depremler sonrası hayatını kaybedenleri anarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmaların özveriyle sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, Güney Kore ve diğer uluslararası kuruluşların sağladığı desteği minnetle karşıladığını dile getirdi. "Güney Kore'nin özel bir yeri var. Milyonlarca yardım talebi aldık. Bu destekler bizleri güçlendiriyor," diye ekledi.

Bakanlığın Çalışmaları ve Hedefler

Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yeni tesisler inşa ettiklerini, spor salonları ve havuzlar gibi yatırımlar yaptıklarını belirtti. "Güçlü bir ülkeyiz. Tüm vatandaşlarımızla, destekçilerimizle bu bölgeyi hızla ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Hükümetimiz olarak, deprem bölgesine yaptığımız yatırımlar sürekli gündemimizde," değerlendirmesinde bulundu.

Merkezin açılışında Vali Mustafa Masatlı ve diğer katılımcılarla birlikte merkezi gezdi. Gezi sonrası günün anısına pasta kesti.