Bakan Osman Aşkın Bak, Kilis'teki Afetzedelere Moral Ziyareti Gerçekleştirdi

"Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Allah başımızdan eksik etmesin. Bugüne kadar yanımızda oldu. Teşekkür ederim hepinize, başta Cumhurbaşkanımıza. İyi ki var, iyi ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Bizleri sahipsiz bırakmadı."

Bu ziyaretle birlikte, Bakan Osman Aşkın Bak, devletin afetzedelere verdiği desteği ve onların yanında olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 3), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında Kilis'te incelemeler ve ziyaretlerde bulundu. Bakan Osman Aşkın Bak, ziyaretleri kapsamında Kilis'te yapılan deprem konutlarına yerleşen afetzedelerin evlerine de konuk oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 3), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında Kilis'te incelemeler ve ziyaretlerde bulundu. Bakan Osman Aşkın Bak, ziyaretleri kapsamında Kilis'te yapılan deprem konutlarına yerleşen afetzedelerin evlerine de konuk oldu.