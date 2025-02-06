Bakan Osman Aşkın Bak, Kilis'teki Afetzedelere Moral Ziyareti Gerçekleştirdi

Bakan Osman Aşkın Bak, Kilis'te Afetzedelere Moral Ziyareti Gerçekleştirdi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla Kilis'e ziyarette bulundu. Bakan Bak, burada gerçekleştirdiği incelemelerin yanı sıra, Kilis'te yapılan deprem konutlarına yerleşen afetzedelerin evlerine konuk oldu.
Afetzedelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selamını İletti
Bakan Bak, ziyaretleri boyunca afetzedelerin durumlarını sorguladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını kendilerine iletti. Evine kavuşan Hüsne Beşenk, büyük bir mutlulukla duygularını paylaştı.
Hüsne Beşenk, evinin kısa sürede teslim edilmesinin kendisine büyük bir teselli verdiğini belirterek, "Evlat atıyor ama devlet atmıyor" "Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Allah başımızdan eksik etmesin. Bugüne kadar yanımızda oldu. Teşekkür ederim hepinize, başta Cumhurbaşkanımıza. İyi ki var, iyi ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Bizleri sahipsiz bırakmadı." Bu ziyaretle birlikte, Bakan Osman Aşkın Bak, devletin afetzedelere verdiği desteği ve onların yanında olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 3), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında Kilis'te incelemeler ve ziyaretlerde bulundu. Bakan Osman Aşkın Bak, ziyaretleri kapsamında Kilis'te yapılan deprem konutlarına yerleşen afetzedelerin evlerine de konuk oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 3), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında Kilis'te incelemeler ve ziyaretlerde bulundu. Bakan Osman Aşkın Bak, ziyaretleri kapsamında Kilis'te yapılan deprem konutlarına yerleşen afetzedelerin evlerine de konuk oldu.
"Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Allah başımızdan eksik etmesin. Bugüne kadar yanımızda oldu. Teşekkür ederim hepinize, başta Cumhurbaşkanımıza. İyi ki var, iyi ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Bizleri sahipsiz bırakmadı."
Bu ziyaretle birlikte, Bakan Osman Aşkın Bak, devletin afetzedelere verdiği desteği ve onların yanında olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 3), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında Kilis'te incelemeler ve ziyaretlerde bulundu. Bakan Osman Aşkın Bak, ziyaretleri kapsamında Kilis'te yapılan deprem konutlarına yerleşen afetzedelerin evlerine de konuk oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 3), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında Kilis'te incelemeler ve ziyaretlerde bulundu. Bakan Osman Aşkın Bak, ziyaretleri kapsamında Kilis'te yapılan deprem konutlarına yerleşen afetzedelerin evlerine de konuk oldu.