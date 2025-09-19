Bakan Osman Aşkın Bak Muş'ta: 'Yaylalarda Roket Değil Raket Sesi İstiyoruz'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muş ziyaretinde gençlere yönelik kapsamlı mesajlar verdi ve spor ile istihdama vurgu yaptı. Bakan Bak, gençlerin güvenli ortamlarda buluşmasını sağlayarak terörün yaygınlaşmasını engellemeyi hedeflediklerini belirtti.

Valilik ziyareti ve AK Parti temasları

Kentteki temasları kapsamında Bakan Bak, Valiliği ziyaret ederek Valilik Şeref Defterini imzaladı ve Vali Avni Çakır'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

AK Parti teşkilatının gücüne dikkat çeken Bak, hareketin dünyadaki sivil toplum kuruluşları içinde en fazla üyesiyle öne çıktığını belirtti ve bu teşkilatın bir üyesi olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Gençlik, terörle mücadele ve milletin hizmet anlayışı

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlumların sesi olduğunu vurgulayarak, Terörsüz Türkiye için birlikte çalışacaklarını ifade etti. 40 yıldır süren terör belası nedeniyle zorlu süreçler yaşandığını hatırlatan Bak, gençlere yönelik şu ifadeleri kullandı:

Gençlere dokunmak istiyoruz. Gençlerin bu süreçte dağa gitmesini istemiyoruz. Spor salonlarına gelmesini istiyoruz. Yaylalarda roket sesi değil raket sesleri duymak istiyoruz. Çocukların ve gençlerin heyecanlarını, o nehirlerdeki rafting, kano ve su sporlarını, gençlerimizin atletizm başarılarını görmek istediklerini belirtti.

Bu hedefleri gerçekleştirmek için teşkilatlara büyük görev düştüğünü söyleyen Bak, süreci istihdam, yatırım ve teknoloji ile birleştireceklerini kaydetti. Bakan Bak, "Bakın bugün TEKNOFEST yapılıyor. 1 milyona yakın insanımız, gencimiz teknoloji ile buluşuyor" diyerek milli teknoloji hamlesinin adımlarına dikkat çekti.

AK Parti teşkilatlarının her ilde Terörsüz Türkiye Projesi'ni anlattığını belirten Bak, AK Parti'yi "eser ve hizmet siyasetiyle, teşkilatlarıyla topluma dokunan, sürekli yenilenen ve güçlenen canlı bir organizma" olarak nitelendirdi. AK Parti hareketinin 25'nci yılına girdiğini ve son 23 yıldır iktidarda önemli hizmetler sunduklarını sözlerine ekledi.

Yerel temsilciler ve program katılımcıları

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Cumhurbaşkanının önderliğinde önemli yatırımlar yapıldığını ve bu çalışmaların Terörsüz Türkiye Projesi ile taçlandırılacağını ifade etti. Şimşek, "Allah'ın izniyle artık bu topraklarda kardeşçe, safları sık tutup ve ülkemizi daha iyi günlere taşıyacağız" dedi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, AK Parti Muş Kadın Kolları Başkanı Tuğba Şener Boydak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erdal Şentürk, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.