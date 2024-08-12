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Bakan Osman Aşkın Bak: Olimpiyatlar Bizim İçin Bir Gelişim Fırsatı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nın ardından sporun geleceği için önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 10:17
Bakan Osman Aşkın Bak: Olimpiyatlar Bizim İçin Bir Gelişim Fırsatı

Gençlik ve Spor Bakanı'nın Değerlendirmesi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda elde edilen sonuçların Türkiye için önemli bir mesaj taşıdığını ifade etti.

Sporculara Teşekkür

Oyunlardan sonra basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Bak, tüm sporculara verdikleri emeklerden ötürü teşekkür etti. "Bütün sporcuların oyunlara katılmak için verdiği emeği çok iyi biliyoruz. Biz onların daima yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Önemli İlkler ve Gelecek Vizyonu

Bakan Bak, "Burası olimpiyatlar, sporun zirvesi. Rakiplerimiz en az bizim kadar motive bir şekilde hazırlanıyorlar. Madalya değerinin yanı sıra, atıcılıkta aldığımız madalya ve genç sporcularımızın başarıları bizim için umut verici. Genç yüzücümüz Kuzey Tunçelli'nin finale çıkması, geleceğe dair olumlu bir işaret" diye belirtti.

Ders Çıkarma Vakti

"Devlet olarak spor federasyonlarımıza en üst düzey imkanları sunduk. Ancak bu imkanları verimli kullanamayan federasyonlar hesap vermek durumunda kalacaktır" sözleriyle eleştirilerini dile getiren Bakan, ilerleyen süreçte daha profesyonel bir yapıya geçiş yapacaklarının altını çizdi.

2028 Olimpiyatları İçin Hazırlıklar Başlıyor

Paris 2024'ün ardından Los Angeles 2028 için hızla hazırlıklara başlayacaklarını belirten Bak, "Başarılı adımlar atacağımıza inanıyorum. Sporcularımızın daha iyi bir hazırlık süreci geçirmesi için gerekenleri yapacağız. Bizim görevimiz, destek sağlamak ve öğrenmek. Herkesin üzerine düşünmesi gereken bir dönemdesiyiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından olimpiyatları...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından olimpiyatları takip eden basın mensuplarıyla bir araya gelerek alınan sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından olimpiyatları...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından olimpiyatları takip eden basın mensuplarıyla bir araya gelerek alınan sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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