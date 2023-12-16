Bakan Özhaseki açıkladı: Artık binaların kimliği olacak!

Yapıların güvenliği ve kalitesini artırmak için ‘Bina Kimlik Sistemi’ başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde uygulanan bu sistem, kolon kesme, kaçak kat çıkma gibi olumsuzlukları önlemeyi amaçlıyor. Binalara yerleştirilen QR kodlar, akıllı telefonlarla tarandığında, yapıyla ilgili ayrıntılı bilgi verecek. Bina sakinleri ise e-Devlet üzerinden daha fazla bilgi alabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen yeni bir uygulama yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Bina Kimlik Sistemi olarak hayata geçirilecek proje sayesinde, yapıların güvenliği ve kalitesi daha iyi takip edilecek, kolon kesme, kaçak kat çıkma gibi sorunlar engellemesi hedefleniyor. Bakan Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, vatandaşların cep telefonlarıyla QR kod okutarak binalar hakkında temel bilgiler alabileceklerini, bina sakinlerinin ise e-Devlet üzerinden daha ayrıntılı bilgiye erişebileceklerini belirtti. Bakan Özhaseki, Bina Kimlik Sistemi'ne 144 bin yapının dahil edildiğini duyurdu.