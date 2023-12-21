Bakan Özhaseki'den açıklama: Hazine'ye ait 1,3 milyar metrekare tarım arazisi, 80 bin çiftçiye kiralandı

Hazineye ait tarım arazilerinin kiralanması konusunda önemli bir adım atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018 yılından bu yana yürüttüğü proje kapsamında, 80 bin çiftçiye 1,3 milyar metrekarelik arazi tahsis edildiğini açıkladı.





Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018 yılından beri sürdürdüğü bir çalışmayla, Hazine’ye ait 1,3 milyar metrekarelik tarım arazisini, topraksız veya yeterli toprağı olmayan 80 bin çiftçiye 10 yıllığına ecrimisil bedelinin yarısından kiraya verildiği belirtildi. Bu kiralama işlemlerinin nasıl yapılacağı, 16 Eylül 2020 tarihli 400 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’nde açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şunları söyledi:

"Bakanlık olarak sadece sağlıklı ve kimlikli şehirler üretmiyor aynı zamanda vatandaşlarımızı her alanda desteklemeye devam ediyoruz. Bu anlamda Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz eliyle 1,3 milyar metrekare araziyi vatandaşlarımıza uygun bedeller karşılığında kiraladık. Tarım yapmak isteyip toprağı bulunmayan veya çok az bir alanı bulunan vatandaşlarımızın başvurularını değerlendirdik ve 80 bin çiftçimize tahsisleri gerçekleştirdik. İnşallah burada yetişecek ürünler Türkiye'nin tarımsal üretimine, ihracatına ve büyük Türkiye hedefimize katkı sunacak. Vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun."