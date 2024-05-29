Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek

Bakan Özhaseki'den Deprem Bölgesine Müjde!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından zarar gören bölgeleri yeniden inşa etmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Özhaseki, şu anda 1240 şantiyede 110 bin kişilik bir işçi ordusuyla çalıştıklarını söyledi. Bakan Özhaseki, bu yılın sonuna kadar teslim edilecek konut sayısının 200 bin civarında olduğunu ifade etti.

AK Parti'nin 22 Yıllık Çalışmaları

Bakan Özhaseki, AK Parti iktidarının 22 yıldır gece gündüz çalışarak Türkiye'yi kalkındırdığını vurguladı. Savunma sanayi ve sağlık gibi birçok alanda büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirten Özhaseki, "Türkiye, 25 yıl önceki Türkiye değil. Birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirdik" dedi.

Cumhur İttifakı’nın İlkeleri ve Hedefleri

Cumhur İttifakı’nın net ve berrak ilkeleri olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, vatan, millet, bayrak ve ezan gibi değerler üzerine kurulu bir ittifak olduklarını söyledi. "Bizim, bu vatanın bölünmez bütünlüğü diye bir derdimiz, kaygımız var. Bunun üzerinde anlaşarak yola çıkıyoruz" diyen Özhaseki, ittifak olarak hiçbir zaman pazarlık içinde olmadıklarını belirtti.

Deprem Çalışmaları ve Konut Projeleri

Depremin siyaset üstü bir mesele olduğunu vurgulayan Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmalarda gelinen noktayı anlattı. "Milletimizle, devletimizle, hükümetimizle iftihar edin diye söylüyorum. Şimdi orada 1240 yerde şantiyemiz var, 110 bin kişilik bir işçi ordusuyla çalışıyoruz, 4 bin 333 köyde köy evi yapıyoruz. Bu senenin sonuna kadar teslim edeceğimiz konut sayısı 200 bin civarında. Dünyanın en büyük şantiyesi şimdi orada" dedi.

Yerel Yönetimlerdeki Sorunlar ve Çözümler

Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Hatay’da karşılaştıkları zorluklara da değindi. Yerel halkı ikna etmede yaşadıkları zorlukları anlatan Özhaseki, "Depremin siyaset üstü bir iş olduğunu vurguluyorum. Bu ülkenin sorunlarını en iyi şekilde çözmemiz gerekiyor" dedi.

Pınarbaşı ve Sarız’daki Çalışmalar

Pınarbaşı ve Sarız’daki çalışmalar hakkında da bilgi veren Özhaseki, bu bölgelerde yaklaşık 1000 ağır hasarlı binanın bulunduğunu ve ihalelerin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılacağını söyledi.

Toplantıya Katılan İsimler

Toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen ve Cumhur İttifakı’nın Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Menduh Uzunluoğlu katıldı.