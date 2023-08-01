Bakan Özhaseki duyurdu: 19 bin 419 konut inşası başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'ta yaşanan iki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta yapılan konut çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, depremzedelere yönelik olarak Kahramanmaraş'a yapılacak konut sayısını açıklayarak umut verici bir haberi duyurdu.



BAKAN ÖZHASEKİ'DEN 82 BİN 104 KONUT DUYURUSU





Bu büyük ölçekli konut projesi, depremin etkisini en fazla hisseden Kahramanmaraş halkının yarasını sarmayı hedefliyor. İnşa edilecek kaliteli ve dayanıklı konutlar, depremzedelerin geçmişlerine bağlı kalmalarına ve yeniden güvenle yaşam sürmelerine imkan sağlayacak.



Bakan Özhaseki'nin açıklamaları, hükümetin depremzedelerin mağduriyetini gidermek ve geleceğe dönük güçlü adımlar atmak için gösterdiği kararlılığı ortaya koyuyor. Konut projeleriyle birlikte depremzedelere umut ışığı veren Bakan Özhaseki ve ekibi, Kahramanmaraş halkının yanında durarak güvenli ve sağlam bir gelecek için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.