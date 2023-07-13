Bakan Özhaseki duyurdu: Malatya'da 103 bin 19 konut inşa edilecek

Ülkemizin yaşadığı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hemen kalıcı konutların inşasına başlanıldı. Depremden en fazla hasar alan iller den Malatya içinde beklenen haber geldi. Detaylar haberimizde…







ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÖZHASEKİ, DEPREMLERDEN ETKİLENEN MALATYA'DA YAPILACAK KONUT SAYISINI AÇIKLADI. MALATYA'DA 103 BİN 19 KONUT YAPILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde ağır hasar gören Malatya'da yapılacak konut sayısını açıkladı. Bakan Özhaseki, Malatya'da afete dayanıklı ve yatay yapılaşmaya uygun 19 konuttan 103 bin adet inşa etmeyi planladığını açıkladı.

Özhaseki, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Depremden etkilenen şehirlerimizde kaybedecek vaktimiz yok. Vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalarına bir an evvel kavuşturmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Malatya`mızda afetlere dayanıklı ve yatay mimariye uygun, 103 bin 19 konut yapacağız. Şu an sahada 14 bin 338 yuvamızın inşasını hızla sürdürüyoruz." İfadelerini kullandı.