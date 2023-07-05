Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! 5 yıl içerisinde 500 adet yapılacak

Türkiye'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, millet bahçelerinin ülke genelinde hizmete sunulmasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Özhaseki, aktif bir şekilde çalışarak 81 ilimize toplamda 100 milyon metrekarelik millet bahçesi kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Bu millet bahçelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerine ulaşmada büyük bir güç olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu bahçelerin şehir merkezlerinde vatandaşlara yeni sosyal yaşam alanları sunarak, şehir hayatının içinde nefes alma imkanı sağladığını ifade etti. Bakan Özhaseki aynı zamanda, millet bahçelerinin doğal afetler gibi acil durumlarda şehrin en güvenli alanlarından biri olarak toplanma alanı olarak kullanılacağını da sözlerine ekledi.

81 İLDE 81 MİLYON METREKARE MİLLET BAHÇESİ PROJESİ







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi" hedefiyle başlatılan proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülmektedir. Bugüne kadar 2018 yılından itibaren 151 adet millet bahçesi, toplamda 17 milyon 45 bin 538 metrekarelik bir alanı kapsayacak şekilde hizmete sunulmuştur. Şu anda ise 138 millet bahçesinde 27 milyon 513 bin 219 metrekarelik alanda çalışmalar devam etmektedir.

Bakanlık, 2023 yılı sonuna kadar 81 ilde 81 milyon metrekarelik millet bahçeleri yapma ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırma hedefini benimserken, bu hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 2028'e kadar 100 milyon metrekarelik alana sahip 500 adet millet bahçesi olarak güncellenmiştir.

Bakanlık açıklamasına göre, millet bahçeleri tarihinde en geniş ve sayıca en büyük yeşil alan adımı niteliği taşımaktadır. Bugüne kadar tamamlanan 195 adet millet bahçesi toplamda 21 milyon 425 bin 634 metrekarelik bir alana sahiptir. Bunlardan 151'i açılışını gerçekleştirmiş, 44 tanesi ise açılışa hazır hale getirilmiştir.

Millet bahçeleri, kentin her bir noktasında oluşturduğu yeşil koridorlarla insanlara şehrin karmaşasından uzaklaşma ve rahatlama imkanı sunmaktadır. Özellikle büyükşehirlerde, vatandaşlara sosyal etkileşim ve dinlenme alanları sağlayan millet bahçelerinde 171 bin 593 metre uzunluğunda bisiklet yolu ve 378 bin 92 metre uzunluğunda yeşil yürüyüş yolu bulunmaktadır.

Ayrıca, millet bahçeleri ülkemizin deprem bölgesi olması nedeniyle olası bir deprem durumunda toplanma alanı olarak görev yapacak. Millet bahçelerinin altyapısı, deprem anında vatandaşlara hizmet edebilecek şekilde hazırlanmaktadır. Geçici toplanma alanları, vatandaşların barınma, gıda ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alan olarak faaliyet gösterecektir.

Bakan Özhaseki'nin duyurusuna göre, 2028 yılına kadar 500 adet millet bahçesi yapılması hedeflenmektedir. Bu sayede daha fazla yeşil alan oluşturulacak ve insanların doğayla daha fazla etkileşim içinde olmaları sağlanacaktır.