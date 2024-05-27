Bakan Özhaseki: TOKİ'nin yaptığı sosyal konutlara yoğun talep

Bakan Özhaseki: TOKİ ile son 22 yılda 1 milyon 365 bin 610 sosyal konut ürettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ'nin son 22 yılda gerçekleştirdiği sosyal konut projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özhaseki, dar gelirli vatandaşlar için toplamda 1 milyon 365 bin 610 sosyal konut üretildiğini belirtti.

Bakan Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, TOKİ’nin özellikle 6 Şubat depremlerinde gösterdiği dayanıklılığı vurgulayarak, "TOKİ, depremlerden hiçbir zarar görmeden çıkarak güvenilirliğini kanıtladı. 81 ilde sağlam ve güvenli konutlar ürettik, bu konutları sosyal donatı alanlarıyla tamamlayarak yaşam alanları oluşturduk" dedi.

Sosyal Konutlara Yoğun Talep

Bakan Özhaseki, üretilen sosyal konutların yoğun talep gördüğünü belirterek, TOKİ’nin sadece sosyal konutlarla kalmayıp afet konutu ve köy evleri de inşa ettiğini, kentsel dönüşüm projeleriyle riskli ve sağlıksız yapı stokunu yenilediklerini ifade etti.

90 Bin Kişilik İşçi Ordusu

Özhaseki, TOKİ'nin saha çalışmalarına da değinerek, "874 şantiyede 90 bin kişilik işçi ordumuzla vatandaşlarımız için sağlam ve güvenli konutlar üretiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, TOKİ ile ülkemizin her bir köşesinde sosyal konut üretmeye devam ediyoruz" dedi. Özhaseki, yaptıkları konutların sadece dört duvar değil, huzurla yaşanacak yuvalar olduğunu vurguladı.

Modern Şehir Yaşamına Uyum

Bakan Özhaseki, TOKİ’nin okul, cami, sağlık ocağı, yurt, hastane, meydan, çarşı, yeşil alan ve park gibi sosyal donatı alanları da inşa ettiğini belirterek, modern şehir yaşamı içinde mahalle kültürünü yaşatacak projelere imza attıklarını söyledi. Özhaseki, "Konutları, şehirlerin tarihi ve kültürel dokusuna uygun olarak inşa ediyoruz. Ülkemizin her bir köşesinde TOKİ ile konutlar yuvaya dönüştü" diye konuştu.

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