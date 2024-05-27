Bist 100
10.656,96 0%
DOLAR
32,2 0,17%
EURO
35,06 0,19%
ALTIN
2.419,57 0,09%

Bakan Özhaseki: TOKİ'nin yaptığı sosyal konutlara yoğun talep

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ'nin son 22 yılda 1 milyon 365 bin 610 sosyal konut ürettiğini açıkladı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.05.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 19:54
Bakan Özhaseki: TOKİ'nin yaptığı sosyal konutlara yoğun talep

Bakan Özhaseki: TOKİ ile son 22 yılda 1 milyon 365 bin 610 sosyal konut ürettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ'nin son 22 yılda gerçekleştirdiği sosyal konut projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özhaseki, dar gelirli vatandaşlar için toplamda 1 milyon 365 bin 610 sosyal konut üretildiğini belirtti.

Bakan Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, TOKİ’nin özellikle 6 Şubat depremlerinde gösterdiği dayanıklılığı vurgulayarak, "TOKİ, depremlerden hiçbir zarar görmeden çıkarak güvenilirliğini kanıtladı. 81 ilde sağlam ve güvenli konutlar ürettik, bu konutları sosyal donatı alanlarıyla tamamlayarak yaşam alanları oluşturduk" dedi.

Sosyal Konutlara Yoğun Talep

Bakan Özhaseki, üretilen sosyal konutların yoğun talep gördüğünü belirterek, TOKİ’nin sadece sosyal konutlarla kalmayıp afet konutu ve köy evleri de inşa ettiğini, kentsel dönüşüm projeleriyle riskli ve sağlıksız yapı stokunu yenilediklerini ifade etti.

90 Bin Kişilik İşçi Ordusu

Özhaseki, TOKİ'nin saha çalışmalarına da değinerek, "874 şantiyede 90 bin kişilik işçi ordumuzla vatandaşlarımız için sağlam ve güvenli konutlar üretiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, TOKİ ile ülkemizin her bir köşesinde sosyal konut üretmeye devam ediyoruz" dedi. Özhaseki, yaptıkları konutların sadece dört duvar değil, huzurla yaşanacak yuvalar olduğunu vurguladı.

Modern Şehir Yaşamına Uyum

Bakan Özhaseki, TOKİ’nin okul, cami, sağlık ocağı, yurt, hastane, meydan, çarşı, yeşil alan ve park gibi sosyal donatı alanları da inşa ettiğini belirterek, modern şehir yaşamı içinde mahalle kültürünü yaşatacak projelere imza attıklarını söyledi. Özhaseki, "Konutları, şehirlerin tarihi ve kültürel dokusuna uygun olarak inşa ediyoruz. Ülkemizin her bir köşesinde TOKİ ile konutlar yuvaya dönüştü" diye konuştu.

 üü

İLGİLİ HABERLER

Bayram öncesi bu 3 markete mutlaka uğrayın! İndirim rüzgarı dinmek bilmiyor

Citroen yeni aracıyla ilgiyi üzerine topladı! Genişliğiyle kamp severlerin gözdesi olacak

Banyo küflerine son! Bu yöntemleri küften eser kalmayacak

Bim her yaştan herkesi düşündü! Aradığınız her şey bugün Bim’de olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak

İlk maaşlara ek 26.250 TL promosyon! Yapı Kredi Bankası açıkladı

Vakıfbank’tan efsane hareket! Maaşınızın 10 katı anında hesabınızda

Bim her yaştan herkesi düşündü! Aradığınız her şey bugün Bim’de olabilir

Dolar tehlikesi devam ediyorken hükümetten yeni çalışma sinyali geldi! Mahfi Eğilmez detayları paylaştı

Devlet bankasından böyle kampanya görülmedi! Ev sahibi kiracı bulamayacak

Banyo küflerine son! Bu yöntemleri küften eser kalmayacak

Citroen yeni aracıyla ilgiyi üzerine topladı! Genişliğiyle kamp severlerin gözdesi olacak

Migros market alışverişlerinde bunları yapanlara yarı fiyata veriyor! Başvuru süreçleri başladı

Tapu alım satım döneminde yenilik kapıda! Eski dönem geride kaldı

Bayram öncesi bu 3 markete mutlaka uğrayın! İndirim rüzgarı dinmek bilmiyor

Milli Emlak yüzyılın bombasını patlattı! Sadece 85.000 TL yeterli

Şok aktüel ürünleri yine gündemde! Çok konuşulacak