Bakan Özhaseki yeni binaların nasıl inşa edileceğini açıkladı

Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada, yeni uygulamayı duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Özhaseki, gelecekte yapılacak binaların fay hatlarına en az 60 metre mesafede olacağını ve sert zeminlerde yükseltilen binaların 4 katı aşmayacağını açıkladı. İşte detaylar...





BAKAN ÖZHASEKİ KONUŞMASINDA YENİ UYGULAMAYI DUYURDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Kahramanmaraş ziyareti hareketli başladı. İlk durağı Ak Parti İl Bakanlığı oldu, burada temaslarına başladı. Sonrasında ise İsmetpaşa Mahallesi'nde gerçekleşen kentsel dönüşüm toplu temel atma törenine katıldı.

Törende, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek gibi birçok önemli isim yer aldı. Ayrıca, daire amirleri, çeşitli siyasi partilerin temsilcileri ve sivil toplum örgütü üyeleri ile vatandaşlar da etkinlikte hazır bulundu. İşte diğer ayrıntılar...





Özhaseki'nin ziyareti sadece resmi bir geziden daha fazlasıydı; bu etkinlikler sayesinde yerel halk ve yetkililer arasında yakın temaslar kuruldu. Özellikle kentsel dönüşüm toplu temel atma töreni, şehir planlaması ve gelişimi açısından önemli bir adım olarak öne çıktı. Bu etkinlikler, bakanın bölgedeki projeleri ve planları hakkında bilgi verme ve destek sağlama fırsatını da sunmuş oldu.

Kahramanmaraşlılar, farklı kesimlerden katılan önemli isimlerle bir araya gelerek şehirleri için yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinme ve görüş alışverişinde bulunma şansını yakaladılar. Bu tür etkinlikler, şehir ve devlet yöneticileri ile vatandaşlar arasında iletişimi artırmanın yanı sıra, yerel projelerin halka daha iyi tanıtılmasını da sağlamış oldu.

Sonuç olarak, Bakan Özhaseki'nin Kahramanmaraş ziyareti, resmi bir programın ötesinde, şehrin kalkınması ve gelişimi için önemli bir etkinlik olarak değerlendirilebilir. Katılımcıların geniş yelpazesi, etkinliklerin amacına ulaşmasını destekler nitelikteydi ve bölgedeki projelerin ilerleyişine katkıda bulundu.

Başkan Hayrettin Güngör, törenin açılış konuşmasında, şehrin kalbinde geçmişin ve ticaretin izlerini taşıyan özel bir projenin temelini attıklarını vurguladı. Yerinde dönüşüm projesine gösterilen ilginin, toplumun dönüşüm iradesini ve devlet-millet iş birliğini örneklediğini söyledi. Bugün temelini attıkları proje, şehir tasarımının ilk aşamasını oluşturuyor. Gelecekte, şehir tasarım projelerinin diğer bölümlerine de başlangıç yapacaklarını ve şehirlerinin planlamasını ve inşasını sürdüreceklerini ifade etti. Güngör, bu projenin şehrin özgün hikayesine ve geçmişine saygı duruşu niteliği taşıdığını ve toplumun gelişimi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuşmasında deprem sonrası evsiz kalan depremzedelerin durumuna ve yapılması gereken çalışmalara dikkat çekti. Özhaseki, 1 milyon 905 bin depremzedeyi evlerinden uzakta, 80 binini yurtlarda ve 470 binini konteyner kentlerde yaşadığını belirtti. Ayrıca, 320 bin aileye kira yardımı yapıldığını ve 850 bin yapının inşa edilmesi gerektiğini açıkladı.

Bakan Özhaseki, 850 bin yapının inşası gerekliliğini vurgularken, bunun sadece maddi açıdan değil, aynı zamanda büyük bir planlama ve çaba gerektirdiğini dile getirdi. Bu projenin maddi boyutunun 100 milyar doları aştığını ifade etti. Özhaseki, bunun zorluğuna rağmen çabalayarak bu sorunların üstesinden geleceklerini belirtti. Şu anda 180 bin konutun inşaatının devam ettiğini ve bunların ilk etapta yapı yasağı olan bölgelerde yaşayanlara tahsis edileceğini açıkladı.

Fay hatlarının olduğu bölgelerde gerekli tedbirleri almanın önemini vurgulayan Özhaseki, fay hatlarına en az 60 metre uzaklık bırakacaklarını ve bu alanlardan gelecek vatandaşların haklarını sağlayacaklarını söyledi. Şehir merkezlerinde ise bilim adamlarının önerilerine uygun olarak inşaat yapacaklarını belirtti. Bu plana göre, sert zeminlere inşa edilen binaların en fazla 4 katı geçmeyeceğini ifade etti.

Özhaseki, bu tedbirlerin titizlikle uygulanması durumunda, yüksek şiddetli depremlere rağmen sorunların minimize edileceğini ve geleceğin daha güvenli olacağını sözlerine ekledi. Uygun tavırla hareket edilmesinin hayati önem taşıdığını ve buna uyulduğunda depremlerin yıkıcı etkisinin azalacağını vurguladı.