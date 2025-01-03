Bakan Şimşek: 2024 Ekonomik Dönüşüm Süreci Başladı!

Bakan Şimşek, 2024 Ekonomik Gelişmeleri Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, "Uygulamakta olduğumuz program sayesinde 2024 yılında önemli kazanımlar sağladık. 2025 yılında da sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Ekonomik Yeniden Dengeleme

Bakan Şimşek, ekonomide yeniden dengelenmenin gerçekleştiğini belirtti. "Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelirin 1,3 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyoruz," diye ekledi.

İstihdamda Artış

İstihdamın 843 bin kişi arttığını ve işsizlik oranının tek haneli seyrini koruduğunu ifade eden Şimşek, işgücü pazarında öngörülerinin daha olumlu olduğunu bildirdi.

Dış Finansman ve Ticaret

İhracatta direncin sürdüğünü ve ithalatın önemli ölçüde gerilediğini açıklayan Bakan Şimşek, şunları söyledi: "Cari açık sürdürülebilir seviyelere geriledi, program öngörülerimizin oldukça altında gerçekleşecek. Uluslararası rezerv pozisyonumuz güçlendi. Türk lirasına güven arttı ve dış finansmana erişim çoğaldı."

Enflasyon Beklentileri

Enflasyondaki gelişmelere de değinen Şimşek, mal enflasyonunun yüzde 36 seviyesinde olduğunu, hizmet enflasyonunun ise düşüş eğiliminde bulunduğunu vurguladı. "Para politikasının gecikmeli etkisi, kamu maliyesinin daha güçlü desteği ve arzı artıracak reformlarla enflasyondaki düşüşün devam edeceğini düşünüyoruz," diye ekledi.

Kaynakların Verimli Kullanımı

Şimşek, dijital dönüşüm ve sanayide yeniliklerin önemine vurgu yaparak, "Kaynaklarımızı verimli alanlara yönlendireceğiz, ekonomide dönüşümü özel sektörümüzün öncülüğünde sağlayacağız," dedi. Ekonomik büyüme ve refah artışı için sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizdi.