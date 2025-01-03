DOLAR
35,36 -0,1%
EURO
36,42 -0,17%
ALTIN
3.021,9 -0,03%
BITCOIN
3.412.568,21 0,91%

Bakan Şimşek: 2024 Ekonomik Dönüşüm Süreci Başladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 2024'te elde edilen ekonomik kazanımları açıkladı ve sürdürülebilir büyüme hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 13:25
Bakan Şimşek: 2024 Ekonomik Dönüşüm Süreci Başladı!

Bakan Şimşek, 2024 Ekonomik Gelişmeleri Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, "Uygulamakta olduğumuz program sayesinde 2024 yılında önemli kazanımlar sağladık. 2025 yılında da sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Ekonomik Yeniden Dengeleme

Bakan Şimşek, ekonomide yeniden dengelenmenin gerçekleştiğini belirtti. "Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelirin 1,3 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyoruz," diye ekledi.

İstihdamda Artış

İstihdamın 843 bin kişi arttığını ve işsizlik oranının tek haneli seyrini koruduğunu ifade eden Şimşek, işgücü pazarında öngörülerinin daha olumlu olduğunu bildirdi.

Dış Finansman ve Ticaret

İhracatta direncin sürdüğünü ve ithalatın önemli ölçüde gerilediğini açıklayan Bakan Şimşek, şunları söyledi: "Cari açık sürdürülebilir seviyelere geriledi, program öngörülerimizin oldukça altında gerçekleşecek. Uluslararası rezerv pozisyonumuz güçlendi. Türk lirasına güven arttı ve dış finansmana erişim çoğaldı."

Enflasyon Beklentileri

Enflasyondaki gelişmelere de değinen Şimşek, mal enflasyonunun yüzde 36 seviyesinde olduğunu, hizmet enflasyonunun ise düşüş eğiliminde bulunduğunu vurguladı. "Para politikasının gecikmeli etkisi, kamu maliyesinin daha güçlü desteği ve arzı artıracak reformlarla enflasyondaki düşüşün devam edeceğini düşünüyoruz," diye ekledi.

Kaynakların Verimli Kullanımı

Şimşek, dijital dönüşüm ve sanayide yeniliklerin önemine vurgu yaparak, "Kaynaklarımızı verimli alanlara yönlendireceğiz, ekonomide dönüşümü özel sektörümüzün öncülüğünde sağlayacağız," dedi. Ekonomik büyüme ve refah artışı için sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cezayir ve Fransa Arasında Gergin İlişkiler: 'Ortak Çıkarlarımız Var' Yanıtı
2
Iğdır Valisi Turan, 2024 Güvenlik Operasyonlarını Açıkladı
3
İzmir'de Turan Sahili'nde Kadın Cesedi Bulundu
4
Bursa'da Silahla Vurulan Genç Kadın Hayatını Kaybetti, Eski Sevgilisi Gözaltında
5
Manisa'da Tarihi Eser Operasyonu: 54 Parça Ele Geçirildi
6
Ankara'da Polisten Büyük Operasyon: 904 Suçlu Yakalandı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Hz. Ali Camisi'nde Kıldı

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor