Bakan Şimşek: 2024'te Türkiye Ekonomisi Üretime Devam Ediyor

Bakan Şimşek'ten 2024 Ekonomi Değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılı sanayi üretimi ve iş gücü verilerini değerlendirerek Türkiye ekonomisinin zorlu koşullara rağmen istihdam oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "2024 yılında dış talepteki zayıf seyre ve dezenflasyonun kısa vadeli etkilerine rağmen ekonomimiz üretmeye, istihdam oluşturmaya devam etti" dedi. Aralık 2024 dönemine ait sanayi üretim endeksi verileri ve iş gücü istatistiklerini inceleyen Bakan, sanayi üretimindeki olumlu gelişmelere dikkat çekti.

Sanayi Üretiminde Artış

Bakan, geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreğindeki daralmanın ardından, 2024'ün son çeyreğinde sanayi üretiminde %3,4'lük kuvvetli bir artış gerçekleştiğini vurguladı. Bu gelişmelerle birlikte sanayi üretimi yıl genelinde %0,4 oranında bir artış gösterdi.

İstihdamda Önemli Gelişmeler

2024 yılı itibarıyla istihdamın yıllık 984 bin kişi artacağına dikkat çeken Şimşek, işsizlik oranının ise 0,7 puan azalarak 2012 yılından sonraki en düşük seviyesi olan %8,7'ye gerilediğini ifade etti.

Bakan, Türkiye ekonomisinin, uygulanan programlar sayesinde elde edilen kazanımlarla daha dayanıklı ve makro finansal istikrar açısından daha güçlü bir konumda olduğunu belirtti.