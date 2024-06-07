Bakan Şimşek açıkladı: Zorunlu afet sigortası ile taşınır mallar da teminat altına alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorunlu deprem sigortası ve ZAS'taki yenilikler hakkında açıklamalarda bulundu. Kısa süre içinde uygulamaya konulacak zorunlu afet sigortası (ZAS) kapsamında sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınının da sigorta kapsamına alınacağını belirtildi.

Bakan Şimşek, 17 Ağustos 1999'da 7.4 büyüklüğündeki Gölcük Depremi'nin ardından çıkarılan kanun hükmünde kararname ile zorunlu deprem sigortasının getirildiğini hatırlattı. Bu düzenlemeyle sivil konutların sigorta kapsamına alınması sağlanmış ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kurulmuştu.

Taşınabilir mallar da kapsama alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de doğa kaynaklı afet sayısındaki artışın hasarları artırdığına dikkat çekti. Şimşek, "Depremler binalarda büyük yıkımlara yol açarken, diğer doğal afetler genellikle konut içindeki taşınır mallara zarar veriyor. Bu durum, deprem dışındaki doğal afetler için de sigorta kapsamının genişletilmesini ve konutlarla birlikte taşınır malların da sigorta güvencesine dahil edilmesini zorunlu hale getiriyor," ifadelerini kullandı.

Şimşek, ZAS’ın kısa süre içerisinde devreye alınacağını, binalar ve taşınır malların da teminat altına alınacağını belirtti.