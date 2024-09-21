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Bakan Şimşek, Almanya'da Yatırım Zirvesine Katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'daki yatırım zirvesinde dev şirket yöneticileriyle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 10:00
Bakan Şimşek, Almanya'da Yatırım Zirvesine Katıldı

Bakan Mehmet Şimşek, Almanya'da Yatırımcılarla Bir Araya Geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Elmau kasabasında, önde gelen düşünce kuruluşlarından Stern Stewart Institute'nin düzenlediği 2024 zirvesine katıldı.

Zirvenin İçeriği

Bu önemli zirve, Almanya'nın en büyük 50'den fazla şirketteki üst düzey yöneticiyi (CEO) ve finans alanındaki başkanlarını (CFO) bir araya getirirken, alanında uzman akademisyenlerle de etkileşime imkân sundu.

Türkiye için Özel Oturumlar

Bakan Şimşek, zirvenin ikinci günü Türkiye'ye yönelik düzenlenen özel bir oturuma katıldı. Bu oturumda, Türkiye'de halihazırda yatırımı bulunan ya da yatırım yapmayı düşünen şirketler yer aldı. Ayrıca, başka bir oturumda da yatırımcıların sorularını yanıtlayarak onları bilgilendirdi.

Toplantılar Basına Kapalı Gerçekleşti

Yapılan toplantıların basına kapalı olması, görüşmelerin daha gizli ve samimi bir ortamda gerçekleşmesini sağladı. Bakan, zirvenin ardından geçtiğimiz gece yurda dönüş yaptı.

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