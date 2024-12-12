Bakan Şimşek: Cari Açık 2024'te Milli Gelirin Altında Kalacak

Bakan Şimşek'ten Önemli Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1'in altında kalmasını beklediklerini belirtti. Bakan Şimşek, bu olumlu gelişmeyi kalıcı hale getirmek için yerli ve yenilenebilir enerji kapasitesini artırmaya yönelik politikaların uygulanmaya devam edileceğini vurguladı.

Ekim Ayı Ödemeler Dengesi Verileri

Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, ekim ayı ödemeler dengesi verilerini paylaştı. Ekim ayında yıllık cari açığın, Mayıs 2023 ile karşılaştırıldığında yaklaşık 48 milyar dolar azalarak 7,7 milyar dolara gerilediğini ifade etti.

Bu durumun, Türkiye’nin ekonomik stabilizasyonu için atılan önemli adımlardan biri olduğunu belirten Şimşek, yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra katma değerli üretime yönelik çalışmaların da süreceğini sözlerine ekledi.