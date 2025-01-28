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Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri Dezenflasyonun Hızı İçin Kritik

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon beklentilerinin önemini vurgulayarak, düşüşün destekleneceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 11:46
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri Dezenflasyonun Hızı İçin Kritik

Bakan Şimşek, Enflasyon Beklentilerini Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin dezenflasyon sürecindeki rolünü ön plana çıkardı. Ekonomiyle ilgili değerlendirmelerini sosyal medya üzerinden paylaşan Şimşek, "Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz," ifadelerini kullandı.

Ocak Sektörel Enflasyon Beklentileri

Merkez Bankası tarafından yayımlanan ocak ayı Sektörel Enflasyon Beklentilerini ele alan Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğine dikkat çekti. Ocak itibarıyla piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 25,4 seviyesinde olduğunu belirten Şimşek, Mayıs 2024'e göre 12 ay sonrası beklentilerin hane halkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileştiğini açıkladı.

Enflasyon Hedefleri ve Stratejiler

Şimşek, bu beklentilerin halen yüksek olduğunu kaydederek, "Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız," dedi. Bu açıklamalar, Türkiye ekonomisindeki enflasyonla mücadele stratejilerinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

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