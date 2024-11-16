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Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentisi 12 Ay Sonrası İçin İyileşiyor

Bakan Şimşek, enflasyon beklentisinin 12 ay sonrası için iyileştiğini ve fiyat istikrarının sabır gerektirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 13:34
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentisi 12 Ay Sonrası İçin İyileşiyor

Bakan Şimşek, TCMB Anketini Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, enflasyon beklentisinin 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ettiğini vurguladı.

Fiyat İstikrarı İçin Sabır ve Kararlılık Önemli

Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ekimde yüzde 48,6 olan yıllık enflasyonun, anket sonuçlarına göre 12 ay sonra yüzde 27,2'ye gerilemesinin beklendiğini bildirdi. Bu bağlamda, enflasyon beklentisindeki iyileşmeye işaret ederken, diğer vadelerde ise sınırlı artış yaşandığını belirtti.

Uzun bir süre boyunca önemli ölçüde iyileşmeler kaydedildiğine dikkati çeken Şimşek, beklentilerin belirli bir seviyenin altına inmesinin zaman alacağını ifade etti. “Fiyat istikrarına giden yol, sabır ve kararlılık gerektiriyor.” diyen Bakan, dezenflasyonu sağlamaya yönelik programlarının titizlikle uygulandığını da ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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