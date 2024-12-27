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Bakan Şimşek: İhracat Destekleri ile Rekabet Gücümüzü Artıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ihracat desteklerinin artırıldığını ve katma değerli üretim ile ihracatın destekleneceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:29
Bakan Şimşek: İhracat Destekleri ile Rekabet Gücümüzü Artıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İhracat Desteklerini Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan ekonomi programı çerçevesinde ihracat desteklerinin artırılacağını duyurdu. Reeskont kredi limitinin günlük 300 milyon liradan 4 milyar liraya yükseltildiğini belirten Şimşek, "Rekabet gücümüzü ve verimliliği artırmak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Finansmana Daha Uygun Erişim

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik reformları paylaştı. Reeskont kredi maliyetinin yüzde 35'ten yüzde 29,9'a düşürüldüğünü bildiren Bakan, ihracatçıların daha uygun koşullarda destek alacağını vurguladı.

İhracat Koşullarındaki Değişiklikler

Şimşek, reeskont kredilerinde yüzde 30 olan ilave ihracat bedeli satış koşulunun kaldırıldığını ifade ederek, ihracat bedeli satış yükümlülüğünün de yüzde 40'tan yüzde 30'a düşürüldüğünü kaydetti.

Eximbank ve Vergi İstisnaları

Bakan, Eximbank'ın sermayesinin 13,8 milyar liradan 55,3 milyar liraya çıkarıldığını ve hizmet ihracatı gelirlerine yönelik vergi istisnasının yüzde 50'den yüzde 80'e yükseltildiğini duyurdu.

Şimşek, tüm bu adımların yanı sıra, rekabetçilik ve verimliliği artırma hedefi doğrultusunda katma değerli üretimin desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

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