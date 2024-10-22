Bakan Şimşek'in ABD Temasları Başlıyor

Bakan Şimşek'in ABD Ziyareti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün ABD temaslarına başlıyor. Bu ziyaret kapsamında G20 ve Dünya Bankası toplantılarına katılacak. Şimşek’in yanındaysa Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bulunacak.

İkili Görüşmeler ve Toplantılar

Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Pakistan Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb ile başta olmak üzere birçok üst düzey isimle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Ziyareti süresince yaklaşık 50 toplantıya katılması planlanıyor.

Dünya Bankası Kalkınma Komitesi

İki gün sürecek G20 toplantılarının ardından, Şimşek Dünya Bankası Kalkınma Komitesi toplantısına iştirak edecek. G20 kapsamında da diğer maliye bakanlarıyla bir araya gelerek çeşitli konuları ele alacak.

Finans Kurumları ile İşbirlikleri

Şimşek, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ile de görüşecek. Ayrıca, BBVA, JP Morgan, BoFA, HSBC, Deutcshe Bank, Standard Chartered ve Barclays gibi önemli yatırım bankalarıyla geniş katılımlı seminerler düzenleyecek.

Düşünce Kuruluşları ile İşbirliği

Bakan Şimşek, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Brookings Enstitüsü'nde Türkiye ekonomisi üzerine detaylı bir sunum yapacak. Ayrıca, Atlantik Konseyi ve Uluslararası Finans Enstitüsü'nde akademisyenlerle bir toplantı düzenleyecek.