Bakan Şimşek: Küresel Koşullar 2024'te Türkiye'yi Destekleyecek

Bakan Şimşek, Sanayi Üretim ve İş Gücü Verilerini Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelecek yıla dair olumlu beklentilerini belirterek, küresel finansal koşullar, ticaret büyümesi ve emtia fiyatlarının Türkiye için daha destekleyici olacağını ifade etti. "Reel sektörde iyileşen güvenin ve dezenflasyon sayesinde oluşacak daha elverişli yurt içi finansal koşulların, ekonomik aktiviteyi olumlu etkilemesini öngörüyoruz," dedi.

Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı iş gücü ve sanayi üretim endeks verilerini değerlendirdi. Uyguladıkları ekonomi programının kısa vadeli etkileri ve zayıf dış talep yüzünden sanayi üretiminin yılın 10 ayında sınırlı daraldığını belirten Şimşek, iş gücü piyasasının bu duruma rağmen dayanıklılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Son bir yılda istihdamın 1 milyonun üzerinde arttığına dikkat çeken Şimşek, ekim ayı itibarıyla mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranının yüzde 8,8 olduğunu kaydetti. Bakan, "Önümüzdeki yıl küresel finansal koşullar, ticaret büyümesi ve emtia fiyatlarının ülkemiz için daha destekleyici olmasını bekliyoruz. Programımız sayesinde sağlamlaşan makro temellerimiz sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümeye zemin oluşturuyor," şeklinde konuştu.