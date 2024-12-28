Bakan Şimşek'ten Asgari Ücret Değerlendirmesi: Alım Gücü ve Fiyat İstikrarı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Asgari Ücret Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretin enflasyonun üzerinde artmakta olduğunu vurguladı ve "Çalışanlarımızın alım gücünün ve refahının kalıcı olarak artması için fiyat istikrarı ön koşuldur." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyguladıkları programın nihai hedefine dikkat çekerek, "Sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımı" hedefinin önemini belirtti. 2005-2024 döneminde 13,7 milyon kişilik istihdam artışı sağladıklarını vurgulayan Şimşek, yıllık ortalama 680 bin kişilik ilave istihdam hedefini de açıkladı. Haziran 2023'ten bugüne kadar ise istihdam artışının 1,4 milyona ulaştığını ifade etti.

Asgari Ücret Artışları

Asgari ücretin enflasyon karşısındaki durumuna da değinen Bakan Şimşek, "Asgari ücret, enflasyonun üzerinde artıyor. 2023 yılında enflasyon yüzde 64,8, asgari ücret artışı ise yüzde 107,3 olarak gerçekleşti. 2024 yılı için de enflasyon beklentisi yaklaşık yüzde 45 iken asgari ücretin yüzde 49,1 arttığını görmekteyiz" dedi. 2003-2024 döneminde yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 5,3 olduğunu belirten Şimşek, asgari ücretteki reel artışın ise yüzde 5,6 olduğunu kaydetti.

İş Gücü Ödemelerinde Rekor

İş gücü ödemelerinin gayrisafi katma değerdeki payının bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 37,6 ile 1998'den bu yana en yüksek değere ulaştığını belirten Şimşek, son bir yıldaki artışının 6,1 puan olduğunu ifade etti. 2002 yılında 112 dolar olan asgari ücretin, ABD enflasyonuna göre bugünkü karşılığının 196 dolar olduğunu belirtti. 2025 yılı için asgari ücretin güncel kurla 620 doların üzerindeki seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, mevcut asgari ücretin Romanya, Bulgaristan, Meksika, Çin, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Rusya, Mısır ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında daha yüksek olduğu da aktarıldı. Bakan Şimşek’in paylaşımında istihdam ve asgari ücret verileriyle ilgili grafikler de yer aldı.