Bakan Şimşek'ten Dezenflasyon Açıklaması

Bakan Şimşek'ün Dezenflasyon Vurgusu
Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, "Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönem, enflasyondaki düşüşü daha çok hissedeceğiz," ifadelerine yer verdi.
Programın Etkileri
Şimşek, uygulanan politika ve reformların çeşitli sektörlerde olumlu tesirler yarattığını belirtti. Bu süreçte kamuoyunun da bu gelişmeleri gözlemlemesini umduklarını ifade etti.
Sonuçlar Kendini Gösteriyor
Bakan, enflasyondaki düşüşün toplumun her katmanı tarafından duyulacağına inandığını belirtti.