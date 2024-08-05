Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bakan Şimşek'ten Dezenflasyon Açıklaması

Bakan Şimşek, dezenflasyon programının olumlu sonuçlarını vurguladı ve enflasyondaki düşüşün hissedileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 10:41
Bakan Şimşek'ten Dezenflasyon Açıklaması

Bakan Şimşek'ün Dezenflasyon Vurgusu

Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, "Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönem, enflasyondaki düşüşü daha çok hissedeceğiz," ifadelerine yer verdi.

Programın Etkileri

Şimşek, uygulanan politika ve reformların çeşitli sektörlerde olumlu tesirler yarattığını belirtti. Bu süreçte kamuoyunun da bu gelişmeleri gözlemlemesini umduklarını ifade etti.

Sonuçlar Kendini Gösteriyor

Bakan, enflasyondaki düşüşün toplumun her katmanı tarafından duyulacağına inandığını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü