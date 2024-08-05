Bakan Şimşek'ten Dezenflasyon Açıklaması

Bakan Şimşek'ün Dezenflasyon Vurgusu

Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, "Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönem, enflasyondaki düşüşü daha çok hissedeceğiz," ifadelerine yer verdi.

Programın Etkileri

Şimşek, uygulanan politika ve reformların çeşitli sektörlerde olumlu tesirler yarattığını belirtti. Bu süreçte kamuoyunun da bu gelişmeleri gözlemlemesini umduklarını ifade etti.

Sonuçlar Kendini Gösteriyor

Bakan, enflasyondaki düşüşün toplumun her katmanı tarafından duyulacağına inandığını belirtti.