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Bakan Şimşek'ten Enflasyon Açıklaması: Düşüş Devam Edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin 10 aydır iyileştiğini belirtti, düşüş bekliyoruz dedi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 12:18
Bakan Şimşek'ten Enflasyon Açıklaması: Düşüş Devam Edecek

Bakan Şimşek'ten Enflasyon Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin son 10 aydır olumlu bir seyir izlediğini vurgulayarak, "Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yıl sonu itibarıyla bu düşüşün devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Piyasa Katılımcılarına Dikkat

Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon beklentilerinin son aylarda seyri hakkında bilgi verdi.

Şimşek, "12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri, geçici etkilerin olumsuz etkilerine rağmen 10 aydır iyileşiyor. Temmuz ayında yaşanan geçici yüksek enflasyon, yıl sonu beklentisinde sınırlı bir artışa neden oldu. 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 28,7'ye, 24 ay sonrası için ise yüzde 19,3'e geriledi." şeklinde açıklamada bulundu.

Bakan Şimşek, piyasalardaki bu gelişimlerin, ekonominin genel durumu açısından olumlu sinyaller verdiğini ifade etti.

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