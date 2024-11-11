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Bakan Şimşek'ten İş Gücü ve Sanayi Üretimi Açıklamaları

Bakan Şimşek, iş gücü göstergelerinin olumlu seyrini ve sanayi üretimindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 13:14
Bakan Şimşek'ten İş Gücü ve Sanayi Üretimi Açıklamaları

Şimşek: İş Gücü Göstergeleri Olumlu Seyrediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, iş gücü göstergelerinin program hedefleri doğrultusunda "olumlu" seyrettiğini belirtti.

İşsizlik Oranı Düşük Seviyelerde

Şimşek, yaptığı açıklamada, "İşsizlik oranı eylülde yüzde 8,6 ile düşük seviyede gerçekleşti" diyerek, iş gücü verilerindeki olumlu gelişmelere dikkat çekti.

Sanayi Üretimindeki Daralma Sürüyor

Sanayi üretiminde, ikinci çeyrekte başlayan daralmanın devam ettiğine değinen Şimşek, "Bu durum Avrupalı alıcıların zayıf talepleri ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik aldığımız önlemlerin büyüme üzerindeki kısa vadeli etkileri ile belirlendi" dedi.

Gelecek Beklentileri Olumlu

Önümüzdeki süreç hakkında öngörülerde bulunan Şimşek, daha destekleyici küresel koşullar, artan güven ortamı ve öngörülebilirliğin üretim, istihdam ve ihracatı destekleyeceğini ifade etti. Ayrıca, iyileşen beklentiler ve yapısal adımların da etkili olacağını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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