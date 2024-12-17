Bakan Şimşek'ten Katar'a Vurgu: Türkiye'nin Vazgeçilmez Ortağı

Katar, Türkiye'nin Stratejik Ortağı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da düzenlenen Katar Milli Günü resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Katar'ın ekonomik, diplomatik ve bölgesel güvenlik açısından Türkiye’nin vazgeçilmez bir ortağı olduğunu ifade etti. Şimşek, ‘Kalkınma Yolu ve Orta Koridor projeleriyle Türkiye, küresel ölçekte bir lojistik merkez olma potansiyeline sahiptir.’ diyerek iki ülke arasındaki stratejik işbirliğine dikkat çekti.

Etkinlikte Kucaklama ve Dayanışma Vurgusu

Katar’ın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen etkinliğe Bakan Şimşek’in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve çeşitli yabancı misyon temsilcileri de katıldı. İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Şimşek, Katar halkının milli gününü kutladı ve iki ülkenin zorlu zamanlarda birbirine destek olduğunu belirterek, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi sonrasında yaşanan dayanışmayı örnek gösterdi.

Geçmişten Günümüze İlişkiler

Son 20 yılda Türkiye ve Katar arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını dile getiren Şimşek, 2014 yılında kurulan Yüksek Stratejik Komite sayesinde işbirliklerinin derinleştiğini kaydetti. Katar'ın ekonomik kalkınma hamleleri ve arabuluculuk çabaları ile bölgede öne çıktığını söyledi.

Gelecekteki Fırsatlar

Şimşek, iki ülkenin inşaat, turizm ve sağlık turizmi gibi alanlarda işbirliği fırsatlarını değerlendirdiğini ön plana çıkardı. Türkiye’nin sanayi kapasitesi ve güçlü altyapısıyla öne çıktığını belirten Bakan, ‘Kalkınma Yolu ve Orta Koridor projeleriyle Türkiye, küresel ölçekte bir lojistik merkez olma potansiyeline sahiptir.’ şeklinde konuştu.

Katar'ın Stratejik Rolü

Yapılan konuşmaların ardından Katar Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dr. Naif bin Jassim Al-Abduljabbar, iki ülke arasındaki ilişkilerin kardeşlik temeli üzerine kurulu olduğunu ve geleneksel sınıflandırmalara tabii olmadığını ifade etti. Ticaret hacminin artmasına yönelik çabaların devam ettiğini belirterek, niteliksel bir sıçrama için yeni ticaret anlaşmalarının yolda olduğunu söyledi.

Etkinlik Müzik Dinletisiyle Sona Erdi

Katar Milli Günü resepsiyonu pasta kesim töreni ve müzik dinletisi ile devam ederek sona erdi.

Katar'ın Ankara Büyükelçiliğince Katar Milli Günü vesilesiyle Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağ 2), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (solda), Katar'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dr. Naif bin Jassim Al-Abduljabbar (sol 2), yabancı misyon temsilcileri, üst düzey yetkililer ve davetliler katıldı.

Katar'ın Ankara Büyükelçiliğince Katar Milli Günü vesilesiyle Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağ 2), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (solda), Katar'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dr. Naif bin Jassim Al-Abduljabbar (sol 2), yabancı misyon temsilcileri, üst düzey yetkililer ve davetliler katıldı.