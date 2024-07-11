Bakan Şimşek'ten Türkiye'nin ekonomik geleceği için iyimser ifade

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 67. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin ekonomik geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Şimşek, Türkiye'nin ekonomik potansiyeli ve avantajlarının güçlü olduğunu vurgulayarak, "Negatif olmak için hiçbir sebep bulunmamaktadır. Sadece biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Önemli bir eşiği aştık ve zorlu bir süreci geride bıraktık" dedi.



"PROGRAMIN ETKİLERİNİ GÖRECEĞİZ"

Mehmet Şimşek, son bir yıldır uyguladıkları ekonomik programın Türkiye'nin makroekonomik istikrarını güçlendirdiğini ve önümüzdeki aylarda programın sonuçlarının daha iyi hissedileceğini belirtti.

Konuşmasında bankacılık sektörünün de önemine değinen Şimşek, sektörün düzenlemelerde sadeleşme beklentisinde olduğunu ve bu sürecin devam edeceğini açıkladı. Bankaların ekonomik programa güçlü destek verdiğini vurgulayan Bakan Şimşek, bu desteğin önemini vurguladı.



Şimşek, ekonomik programlarının nihai hedefinin sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımı olduğunu belirterek, büyümenin kaliteli ve dengeli olması için çaba gösterdiklerini ifade etti.



CARİ AÇIKTA İYİLEŞME

Hazine ve Maliye Bakanı, Türkiye'nin cari açığını milli gelire oranla kalıcı olarak düşürme hedeflerine de değindi. Özellikle yakın coğrafyadaki jeopolitik gerginliklere rağmen cari açığın düşme eğiliminde olduğunu söyledi ve bu trendin devam edeceğini öngördü.

Şimşek, vatandaşların ve şirketlerin lira tercihlerinin Türkiye'nin rezerv birikimini artırdığını ve bu durumun ekonomiye güç kattığını dile getirdi. Ayrıca, bankacılık sektörünün küresel piyasalardan sağladığı kaynakların ekonomik dengenin sağlanmasında önemli rol oynadığını belirtti.



Son olarak vergi politikalarında adaletin ve etkinliğin sağlanması hedefine değinen Bakan Şimşek, Türkiye'nin ekonomik geleceği için yapısal dönüşümlere odaklanacaklarını ve bu yönde çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

