Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bakan Şimşek'ten Türkiye'nin ekonomik geleceği için iyimser ifade

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında iyimser açıklamalarda bulundu. Bankacılık sektörü ve makroekonomik istikrarın güçlenmesine vurgu yaparak, önümüzdeki aylarda programın etkilerinin daha iyi görüleceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 20:44
Bakan Şimşek'ten Türkiye'nin ekonomik geleceği için iyimser ifade

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 67. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin ekonomik geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin ekonomik potansiyeli ve avantajlarının güçlü olduğunu vurgulayarak, "Negatif olmak için hiçbir sebep bulunmamaktadır. Sadece biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Önemli bir eşiği aştık ve zorlu bir süreci geride bıraktık" dedi.

"PROGRAMIN ETKİLERİNİ GÖRECEĞİZ"

Mehmet Şimşek, son bir yıldır uyguladıkları ekonomik programın Türkiye'nin makroekonomik istikrarını güçlendirdiğini ve önümüzdeki aylarda programın sonuçlarının daha iyi hissedileceğini belirtti.

Konuşmasında bankacılık sektörünün de önemine değinen Şimşek, sektörün düzenlemelerde sadeleşme beklentisinde olduğunu ve bu sürecin devam edeceğini açıkladı. Bankaların ekonomik programa güçlü destek verdiğini vurgulayan Bakan Şimşek, bu desteğin önemini vurguladı.

Şimşek, ekonomik programlarının nihai hedefinin sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımı olduğunu belirterek, büyümenin kaliteli ve dengeli olması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

CARİ AÇIKTA İYİLEŞME

Hazine ve Maliye Bakanı, Türkiye'nin cari açığını milli gelire oranla kalıcı olarak düşürme hedeflerine de değindi. Özellikle yakın coğrafyadaki jeopolitik gerginliklere rağmen cari açığın düşme eğiliminde olduğunu söyledi ve bu trendin devam edeceğini öngördü.

Şimşek, vatandaşların ve şirketlerin lira tercihlerinin Türkiye'nin rezerv birikimini artırdığını ve bu durumun ekonomiye güç kattığını dile getirdi. Ayrıca, bankacılık sektörünün küresel piyasalardan sağladığı kaynakların ekonomik dengenin sağlanmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Son olarak vergi politikalarında adaletin ve etkinliğin sağlanması hedefine değinen Bakan Şimşek, Türkiye'nin ekonomik geleceği için yapısal dönüşümlere odaklanacaklarını ve bu yönde çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

İki il arası 1 saat 20 dakika olacak! Saatler süren yolculuk dönemi sona erdi!

TEB'den borç kapatan 70.000 TL hızlı kredi! Eşten dosttan borç aramayı bitirecek

El ve ayak nasırını 24 saatte geçiriyor! Keşke daha önce bilseydim diyeceksiniz

Maaşlar artmasa da promosyonlar arttı! 21.000 TL promosyonu Yapı Kredi açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Sıvı yağdan zeytine hepsi indirimde! Tarım Kredi Market 11-12-13-14 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

e-Devlet'ten başvuran anneler yaşadı! Tek sefere mahsus 13.000 TL anne yardımı verilecek

Cumhurbaşkanından emeklilere 12.000 TL'lik jest! 81 ildeki tüm emekliler bayram edecek

Belediyeye bekçi, temizlik personeli, şoför alımı! 18 yaş üzeri, KPSS şartı aranmıyor

Kıyıdan köşeden para toplama zamanı! Banka yüzde 59 faiz ile kazanan oldu

İki il arası 1 saat 20 dakika olacak! Saatler süren yolculuk dönemi sona erdi!

İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve 3 banka duyurdu! Az önce bankaya koşturacak duyuru geldi

TEB'den borç kapatan 70.000 TL hızlı kredi! Eşten dosttan borç aramayı bitirecek

Maaşlar artmasa da promosyonlar arttı! 21.000 TL promosyonu Yapı Kredi açıkladı

El ve ayak nasırını 24 saatte geçiriyor! Keşke daha önce bilseydim diyeceksiniz

Yumuşatıcı 60 TL'den düştü! Şampuan 40 TL, Colgate 39 TL! BİM indirimin dibini sundu

En az lise mezunu olmak şart! KPSS puan şartsız devlet memuru alımına start verildi