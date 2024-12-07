DOLAR
34,76 -0,01%
EURO
36,74 -0,05%
ALTIN
2.945,96 -0,02%
BITCOIN
3.457.925,97 1,63%

Bakan Şimşek: Türkiye'nin Kredi Risk Primi 250 Baz Puana Düştü

Bakan Şimşek, Türkiye'nin kredi risk priminin 250 baz puanın altına düşmesini değerlendirerek, dış finansmana erişimin kolaylaştığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 09:42
Bakan Şimşek: Türkiye'nin Kredi Risk Primi 250 Baz Puana Düştü

Bakan Şimşek, Türkiye'nin 5 Yıllık Kredi Risk Primini Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 250 baz puanın altına düştüğünü açıkladı. Şimşek, bu durumun Türkiye'nin dış finansmana erişimini kolaylaştırdığını ve maliyetlerin düştüğünü vurguladı.

CDS Düşüşü Güveni Arttırıyor

Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri." ifadesini kullandı.

2023 yılı Mayıs ayına göre Türkiye'nin CDS'indeki düşüş, gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken, ülkemizde 456 baz puan olarak kaydedildi.

Şimşek, "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir" şeklinde görüş belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Doğal Gaz Patlamasında 1 Ölü, 3 Yaralı: Vali Gül Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu
2
Fuat Oktay, Azerbaycan Parlamentosunun 106. Yıl Dönümünde Önemli Açıklamalar Yaptı
3
Bursa'da Dolandırıcılık Operasyonunda 14 Zanlı Tutuklandı
4
Yeni Gazetecilik Eğitimi Başladı: NJ 101
5
İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na Düzenlenen Saldırıda 24 Filistinli Hayatını Kaybetti
6
Petros Markaris'ten Yapay Zeka Üzerine Yeni Roman: 'Bu Konu Beni Sinirlendiriyor'

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak