Bakan Şimşek: Türkiye'nin Kredi Risk Primi 250 Baz Puana Düştü

Bakan Şimşek, Türkiye'nin 5 Yıllık Kredi Risk Primini Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 250 baz puanın altına düştüğünü açıkladı. Şimşek, bu durumun Türkiye'nin dış finansmana erişimini kolaylaştırdığını ve maliyetlerin düştüğünü vurguladı.

CDS Düşüşü Güveni Arttırıyor

Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri." ifadesini kullandı.

2023 yılı Mayıs ayına göre Türkiye'nin CDS'indeki düşüş, gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken, ülkemizde 456 baz puan olarak kaydedildi.

Şimşek, "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir" şeklinde görüş belirtti.