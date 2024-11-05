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Bakan Şimşek ve İslam Kalkınma Bankası Başkanı Al Jasser’dan İki Önemli Anlaşma

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası ile deprem bölgesine yönelik finansman anlaşmaları imzaladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 16:35
Bakan Şimşek ve İslam Kalkınma Bankası Başkanı Al Jasser’dan İki Önemli Anlaşma

Bakan Şimşek, Al Jasser ile Görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser ile bir araya geldi. Bu buluşma, 40. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı çerçevesinde gerçekleşti.

Finansman Anlaşmaları İmzalandı

Görüşme öncesinde, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Al Jasser ve Bakan Şimşek'in de katılımıyla iki projeye ilişkin finansman anlaşmaları imzalandı.

Türk Eximbank Kredisi ile Sağlanan Finansman

Yapılan açıklamalara göre, Türk Eximbank kredisine yönelik ilk proje çerçevesinde, İslam Kalkınma Bankasından Hazine geri ödeme garantisi altında 100 milyon dolar finansman sağlanacak. Bu finansman, deprem bölgesindeki ihracatçıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılacak.

Divriği-Kars Demir Yolu Projesi

İkinci kredi anlaşması ise Divriği-Kars Demir Yolu Projesi için imzalandı. Bu proje için 246,4 milyon avro tahsis edilecek. Amacı, fosil yakıt tüketimini azaltarak hattın kapasitesini artırmak, erişim sürelerini kısaltmak ve hem ulusal hem de bölgesel yük ve yolcu taşımacılığı için uygun altyapı sağlamak olarak belirlendi.

Bu projeye Dünya ve Asya Altyapı Yatırım Bankası da eş finansman sağlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağda), İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağda), İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser (solda) ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağda), İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağda), İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser (solda) ile bir araya geldi.

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